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В Мурманской области загорелся жилой дом на площади в тысячу "квадратов"
В Мурманской области загорелся жилой дом на площади в тысячу "квадратов" - РИА Новости, 17.02.2022
В Мурманской области загорелся жилой дом на площади в тысячу "квадратов"
Кровля жилого дома горит в поселке в Мурманской области на площади 1 тысяча квадратных метров, данных о пострадавших нет, эвакуировано 16 человек, сообщает МЧС... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T06:58
2022-02-17T07:01
происшествия
мурманская область
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кровля жилого дома горит в поселке в Мурманской области на площади 1 тысяча квадратных метров, данных о пострадавших нет, эвакуировано 16 человек, сообщает МЧС РФ.Пожар произошел в поселке Видяево, на улице Центральная, 14, сообщение о возгорании поступило в 5.50.Информация о пострадавших не поступала. Всего в ликвидации пожара участвуют 30 человек и восемь единиц техники.
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происшествия, мурманская область
06:58 17.02.2022 (обновлено: 07:01 17.02.2022)
 
В Мурманской области загорелся жилой дом на площади в тысячу "квадратов"

В Мурманской области загорелась кровля жилого дома на площади в тысячу "квадратов"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кровля жилого дома горит в поселке в Мурманской области на площади 1 тысяча квадратных метров, данных о пострадавших нет, эвакуировано 16 человек, сообщает МЧС РФ.
Пожар произошел в поселке Видяево, на улице Центральная, 14, сообщение о возгорании поступило в 5.50.
"По прибытии первых подразделений было установлено, что горит кровля жилого дома, по предварительной информации, на площади 1000 квадратных метров. Эвакуировано 16 человек", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. Всего в ликвидации пожара участвуют 30 человек и восемь единиц техники.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:49
На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре
 
ПроисшествияМурманская область
 
 
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