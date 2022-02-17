https://ria.ru/20220217/pozhar-1773244015.html

В Мурманской области загорелся жилой дом на площади в тысячу "квадратов"

В Мурманской области загорелся жилой дом на площади в тысячу "квадратов" - РИА Новости, 17.02.2022

В Мурманской области загорелся жилой дом на площади в тысячу "квадратов"

Кровля жилого дома горит в поселке в Мурманской области на площади 1 тысяча квадратных метров, данных о пострадавших нет, эвакуировано 16 человек, сообщает МЧС... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T06:58

2022-02-17T06:58

2022-02-17T07:01

происшествия

мурманская область

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кровля жилого дома горит в поселке в Мурманской области на площади 1 тысяча квадратных метров, данных о пострадавших нет, эвакуировано 16 человек, сообщает МЧС РФ.Пожар произошел в поселке Видяево, на улице Центральная, 14, сообщение о возгорании поступило в 5.50.Информация о пострадавших не поступала. Всего в ликвидации пожара участвуют 30 человек и восемь единиц техники.

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мурманская область

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происшествия, мурманская область