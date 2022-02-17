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Новости Подмосковья
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За восемь лет количество парков в МО увеличилось в семь раз
За восемь лет количество парков в МО увеличилось в семь раз - РИА Новости, 17.02.2022
За восемь лет количество парков в МО увеличилось в семь раз
Еще 40 парков, набережных и площадей благоустроили в Московской области в 2021 году, а также сделали более комфортными 674 двора. Теперь в регионе насчитывается РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:02
2022-02-17T19:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Еще 40 парков, набережных и площадей благоустроили в Московской области в 2021 году, а также сделали более комфортными 674 двора. Теперь в регионе насчитывается 183 парка культуры и отдыха. Об этом сообщил телеканал "360".За последние восемь лет количество парков МО увеличилось в семь раз: в 2014 году их было всего 25. Кроме того, по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе запустили программу "Парки в лесу", благодаря которой благоустроили уже девять лесопарков.Планы на будущее тоже масштабные: к концу 2023 года в регионе облагородят еще 19 лесопарков. А в течение этого года благоустроят 22 общественные территории, 19 скверов, улучшат инфраструктуру 14 парков, а также реализуют девять проектов — победителей всероссийского конкурса Минстроя.
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московская область (подмосковье)
19:02 17.02.2022
 

За восемь лет количество парков в МО увеличилось в семь раз

© РИА Новости / Григорий СысоевГорожане кормят птиц в Центральном парке культуры и отдыха в Мытищах
Горожане кормят птиц в Центральном парке культуры и отдыха в Мытищах - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Еще 40 парков, набережных и площадей благоустроили в Московской области в 2021 году, а также сделали более комфортными 674 двора. Теперь в регионе насчитывается 183 парка культуры и отдыха. Об этом сообщил телеканал "360".
"Подмосковье уже третий год подряд занимает третье место после Москвы, Санкт-Петербурга по индексу качества городской среды", – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
За последние восемь лет количество парков МО увеличилось в семь раз: в 2014 году их было всего 25. Кроме того, по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе запустили программу "Парки в лесу", благодаря которой благоустроили уже девять лесопарков.
Планы на будущее тоже масштабные: к концу 2023 года в регионе облагородят еще 19 лесопарков. А в течение этого года благоустроят 22 общественные территории, 19 скверов, улучшат инфраструктуру 14 парков, а также реализуют девять проектов — победителей всероссийского конкурса Минстроя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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