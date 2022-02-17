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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/podmoskove-1773279444.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 629 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 629 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 629 человек с COVID-19
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 4065 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:29
2022-02-17T11:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 4065 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 629 пациентов с COVID-19, еще 31 человек умер. Днем ранее количество новых зараженных составляло 3499 человек.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
11:29 17.02.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 629 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы
Врач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 4065 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 629 пациентов с COVID-19, еще 31 человек умер. Днем ранее количество новых зараженных составляло 3499 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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