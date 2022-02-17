https://ria.ru/20220217/podmoskove-1773279444.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 629 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 629 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 629 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 4065 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:29

2022-02-17T11:29

2022-02-17T11:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 4065 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 629 пациентов с COVID-19, еще 31 человек умер. Днем ранее количество новых зараженных составляло 3499 человек.

https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)