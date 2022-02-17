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Киев заявил о готовности возобновить переговоры в нормандском формате

Киев заявил о готовности возобновить переговоры в нормандском формате - РИА Новости, 17.02.2022

Киев заявил о готовности возобновить переговоры в нормандском формате

Украина готова возобновить переговоры "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) на уровне лидеров, заявил в четверг постоянный представитель... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T21:03

2022-02-17T21:03

2022-02-17T21:16

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ООН, 17 фев - РИА Новости. Украина готова возобновить переговоры "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) на уровне лидеров, заявил в четверг постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица."Мы готовы возобновить переговоры "нормандской четверки" во всех форматах, в том числе на уровне лидеров. Мы сожалеем, что Россия по-прежнему выражает нежелание провести саммит "нормандской четверки", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

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в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр, донбасс