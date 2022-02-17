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Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии
Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии - РИА Новости, 17.02.2022
Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о готовности продолжать... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T00:30
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о готовности продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ.Собеседники обсудили визит Шольца в Москву и Киев.
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в мире, германия, сша, украина, россия
00:30 17.02.2022 (обновлено: 01:12 17.02.2022)
 
Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии

Канцлер ФРГ Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии

© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о готовности продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ.
Собеседники обсудили визит Шольца в Москву и Киев.
"Оба приветствовали заявления российского президента, что дипломатические усилия будут продолжены. Их нужно теперь интенсивно продолжать. Важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, добиваться реализации минских соглашений и добиться прогресса при поддержке Германии и Франции в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна предпринять реальные шаги по деэскалации", - заявил представитель кабмина.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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