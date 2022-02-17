https://ria.ru/20220217/obsuzhdenie-1773229879.html
Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии
Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии - РИА Новости, 17.02.2022
Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о готовности продолжать... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T00:30
2022-02-17T00:30
2022-02-17T01:12
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о готовности продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ.Собеседники обсудили визит Шольца в Москву и Киев.
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00:30 17.02.2022 (обновлено: 01:12 17.02.2022)
Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии
Канцлер ФРГ Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности к дипломатии