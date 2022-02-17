https://ria.ru/20220217/obse-1773418640.html

Зампостпреда при ОБСЕ предложил российских специалистов в СММ на Украину

Зампостпреда при ОБСЕ предложил российских специалистов в СММ на Украину - РИА Новости, 17.02.2022

Зампостпреда при ОБСЕ предложил российских специалистов в СММ на Украину

Россия готова представить ещё больше высококвалифицированных кандидатов на ответственные посты в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, если там не... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:05

2022-02-17T19:05

2022-02-17T19:05

в мире

обсе

россия

максим буякевич

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова представить ещё больше высококвалифицированных кандидатов на ответственные посты в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, если там не хватает "рабочих рук", заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Миссия отмечает технику в нарушение линий отвода. Призываем нарастить в рамках имеющихся возможностей мониторинг за ситуацией на линии соприкосновения в целях раннего выявления признаков подготовки к вооружённым провокациям. Если миссии для этого не хватает "рабочих рук" – Россия готова представить ещё больше высококвалифицированных кандидатов на ответственные посты в СММ", - сказал Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, один силовик и двое гражданских ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220217/obse-1773327433.html

https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770409498.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, обсе, россия, максим буякевич, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр