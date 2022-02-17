https://ria.ru/20220217/nikson-1773181666.html

Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе"

Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе" - РИА Новости, 17.02.2022

Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе"

Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T02:53

2022-02-17T02:53

2022-02-17T02:53

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа.По мнению зрителей, характер Миранды разительно изменился по сравнению с привычным сериальным образом. В "И просто так" она влюбляется в небинарного персонажа (Сара Рамирес), злоупотребляет алкоголем и стремится завершить многолетнюю любовную историю с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг). Поклонники сериала посчитали, что это мало похоже на уравновешенный и серьезный характер Миранды в оригинальном шоу.В интервью Vogue она похвалила свою героиню за решительность.Ранее стало известно, что сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финальной серии "И просто так" из-за обвинений в сексуальном насилии.

https://ria.ru/20220204/parker-1771087996.html

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знаменитости, шоу-бизнес, кино и сериалы, новости культуры