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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220217/nikson-1773181666.html
Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе"
Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе" - РИА Новости, 17.02.2022
Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе"
Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:53
2022-02-17T02:53
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа.По мнению зрителей, характер Миранды разительно изменился по сравнению с привычным сериальным образом. В "И просто так" она влюбляется в небинарного персонажа (Сара Рамирес), злоупотребляет алкоголем и стремится завершить многолетнюю любовную историю с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг). Поклонники сериала посчитали, что это мало похоже на уравновешенный и серьезный характер Миранды в оригинальном шоу.В интервью Vogue она похвалила свою героиню за решительность.Ранее стало известно, что сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финальной серии "И просто так" из-за обвинений в сексуальном насилии.
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знаменитости, шоу-бизнес, кино и сериалы, новости культуры
02:53 17.02.2022
 
Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе"

Синтия Никсон ответила на критику Миранды в сиквеле "Секса в большом городе"

© AP Photo / Andy KropaСара Джессика Паркер и Синтия Никсон
Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Andy Kropa
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа.
По мнению зрителей, характер Миранды разительно изменился по сравнению с привычным сериальным образом. В "И просто так" она влюбляется в небинарного персонажа (Сара Рамирес), злоупотребляет алкоголем и стремится завершить многолетнюю любовную историю с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг). Поклонники сериала посчитали, что это мало похоже на уравновешенный и серьезный характер Миранды в оригинальном шоу.

"Я думаю, что это странная реакция. Прежде всего Миранда смелая, она бросается вперед. Она не знает, куда именно должна прийти, но понимает, что ей нужно двигаться. Я думаю, это всегда было в ее характере, верно? Она очень умна и настойчива, но она никогда не была уравновешенной", – сказала Никсон.

В интервью Vogue она похвалила свою героиню за решительность.

"Как говорит Миранда: "Мы не старые, нам 55". Я имею в виду, что в этом возрасте вы определенно ближе к концу, чем к началу. Но, если вас что-то не устраивает в жизни, у вас еще много времени, чтобы все изменить", – заключила актриса.

Ранее стало известно, что сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финальной серии "И просто так" из-за обвинений в сексуальном насилии.
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