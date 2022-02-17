Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе"
Синтия Никсон ответила на критику Миранды в сиквеле "Секса в большом городе"
© AP Photo / Andy KropaСара Джессика Паркер и Синтия Никсон
© AP Photo / Andy Kropa
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа.
По мнению зрителей, характер Миранды разительно изменился по сравнению с привычным сериальным образом. В "И просто так" она влюбляется в небинарного персонажа (Сара Рамирес), злоупотребляет алкоголем и стремится завершить многолетнюю любовную историю с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг). Поклонники сериала посчитали, что это мало похоже на уравновешенный и серьезный характер Миранды в оригинальном шоу.
"Я думаю, что это странная реакция. Прежде всего Миранда смелая, она бросается вперед. Она не знает, куда именно должна прийти, но понимает, что ей нужно двигаться. Я думаю, это всегда было в ее характере, верно? Она очень умна и настойчива, но она никогда не была уравновешенной", – сказала Никсон.
В интервью Vogue она похвалила свою героиню за решительность.
"Как говорит Миранда: "Мы не старые, нам 55". Я имею в виду, что в этом возрасте вы определенно ближе к концу, чем к началу. Но, если вас что-то не устраивает в жизни, у вас еще много времени, чтобы все изменить", – заключила актриса.
Ранее стало известно, что сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финальной серии "И просто так" из-за обвинений в сексуальном насилии.