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Московских водителей предупредили об ухудшении погоды

Московских водителей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 17.02.2022

Московских водителей предупредили об ухудшении погоды

Столичная ГИБДД предупредила автомобилистов об ухудшении погоды: местами возможна гололедица, дождь с мокрым снегом и сильные порывы ветра. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:16

2022-02-17T16:16

2022-02-17T16:19

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авто

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Столичная ГИБДД предупредила автомобилистов об ухудшении погоды: местами возможна гололедица, дождь с мокрым снегом и сильные порывы ветра."Уже в четверг в Москве ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 20 м/с. Местами возможна гололедица", - говорится в сообщении управления в его Telegram-канале.Водителям рекомендовано проверить наличие жидкости в бачке стеклоомывателя, осторожно отъезжать от мест парковки, убедившись в отсутствии пешеходов по периметру автомобиля, снижать скорость, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.Пешеходам же стоит прикрепить к одежде и аксессуарам световозвращающие элементы, перед переходом дороги отодвигать капюшон, а также обращать внимание на припаркованный транспорт (он может отъезжать от места парковки, в том числе двигаясь назад).

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, москва