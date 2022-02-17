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Московских водителей предупредили об ухудшении погоды
Московских водителей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 17.02.2022
Московских водителей предупредили об ухудшении погоды
Столичная ГИБДД предупредила автомобилистов об ухудшении погоды: местами возможна гололедица, дождь с мокрым снегом и сильные порывы ветра. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:16
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общество
авто
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Столичная ГИБДД предупредила автомобилистов об ухудшении погоды: местами возможна гололедица, дождь с мокрым снегом и сильные порывы ветра."Уже в четверг в Москве ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 20 м/с. Местами возможна гололедица", - говорится в сообщении управления в его Telegram-канале.Водителям рекомендовано проверить наличие жидкости в бачке стеклоомывателя, осторожно отъезжать от мест парковки, убедившись в отсутствии пешеходов по периметру автомобиля, снижать скорость, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.Пешеходам же стоит прикрепить к одежде и аксессуарам световозвращающие элементы, перед переходом дороги отодвигать капюшон, а также обращать внимание на припаркованный транспорт (он может отъезжать от места парковки, в том числе двигаясь назад).
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общество, авто, москва
16:16 17.02.2022 (обновлено: 16:19 17.02.2022)
 
Московских водителей предупредили об ухудшении погоды

ГИБДД Москвы предупредила водителей о надвигающейся непогоде и возможной гололедице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Столичная ГИБДД предупредила автомобилистов об ухудшении погоды: местами возможна гололедица, дождь с мокрым снегом и сильные порывы ветра.
"Уже в четверг в Москве ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 20 м/с. Местами возможна гололедица", - говорится в сообщении управления в его Telegram-канале.
Водителям рекомендовано проверить наличие жидкости в бачке стеклоомывателя, осторожно отъезжать от мест парковки, убедившись в отсутствии пешеходов по периметру автомобиля, снижать скорость, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.
Пешеходам же стоит прикрепить к одежде и аксессуарам световозвращающие элементы, перед переходом дороги отодвигать капюшон, а также обращать внимание на припаркованный транспорт (он может отъезжать от места парковки, в том числе двигаясь назад).
 
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