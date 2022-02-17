https://ria.ru/20220217/nato-1773287577.html

Немцы попросились на выход из НАТО

Немцы предложили послать России "сигнал" по Украине - РИА Новости, 17.02.2022

Немцы попросились на выход из НАТО

Планы НАТО нарастить присутствие в Европе приводят к эскалации украинского кризиса, пишет немецкая газета Die Welt. Ее читатели считают, что Берлину стоит... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:56

2022-02-17T11:56

2022-02-17T16:47

игорь конашенков

дмитрий песков

йенс столтенберг

россия

литва

сша

нато

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Планы НАТО нарастить присутствие в Европе приводят к эскалации украинского кризиса, пишет немецкая газета Die Welt. Ее читатели считают, что Берлину стоит дистанцироваться от навязываемых американским руководством авантюр.Автор статьи Кристоф Шильц заявил, что действия стран НАТО могут еще больше разжечь конфликт с Москвой, так как усиление военных баз в Эстонии, Литве и Польше, в том числе немецкими солдатами, с российской точки зрения выглядит как открытая провокация."Смелый ход. Потому что новые меры по "перестрахованию" стран НАТО в Юго-Восточной Европе противоположны тому, чего Москва требовала в декабре своими так называемыми гарантиями безопасности: выводу натовских солдат из районов бывшего Варшавского договора. Новая стратегия НАТО, скорее всего, вызовет гневные протесты в Москве", — заявил Шильц.Его поддержали читатели газеты, многие из которых подняли вопрос необходимости членства Германии в Североатлантическом альянсе, который не стабилизирует мировую обстановку, а раскачивает ее."Пора бы НАТО послать в Москву свои собственные сигналы разрядки, вместо того чтобы следовать американской военной истерии", — написал комментатор с никнеймом Ulrich H."Отлично, вот как работает деэскалация! Германия должна выйти из НАТО, это только служит стремлению США к мировому господству и однажды принесет нам войну в Европе. Потом нам снова говорят, что виноваты русские, только никто этому больше не верит", — заявил BorstigerWolf."США недооценивают мировой порядок, если основывают свою оценку только на себе и своих взглядах. Вы должны наконец перестать жить в несбыточных мечтах и ​​увидеть реальность. Проблемы безопасности России следует воспринимать так же серьезно, как и проблемы безопасности США. Европа это видит и тоже может это понять, ведь мы все живем по соседству. Поэтому Европа не должна позволять себе покровительствовать США и подпевать песням, которые поет страна, далекая от риска войны", — уверен пользователь Wachsein."Может быть, НАТО теперь будет так любезна держать свои "ноги" при себе? В противном случае у рядового гражданина может сложиться впечатление, что "провокатором" является НАТО, а не Путин", — заметил комментатор K.G.V."Дойдем до "негласного" правила. Видимо, нельзя дружить и партнерствовать и с США, и с Россией. Однако если вы дружите с американцами, вам больше не нужны враги. Это мое мнение. Там, где нет причин для войны или интервенции, их создают", — высказался Michael H.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят практической "деэскалации" в ситуации вокруг Украины, хотя получают "вызывающие определенный оптимизм" сигналы из Москвы о желании продолжать дипломатические усилия по вопросам безопасности в Европе.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружение и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев попытаться решить конфликт силовым путем.Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружения у российских границ.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773254777.html

https://ria.ru/20220216/nato-1773210583.html

https://ria.ru/20220215/provokatsiya-1772825849.html

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773270921.html

россия

литва

сша

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игорь конашенков, дмитрий песков, йенс столтенберг, россия, литва, сша, нато