https://ria.ru/20220217/mid-1773382088.html

МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам

МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам - РИА Новости, 17.02.2022

МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам

Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, в отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности, говорится в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:15

2022-02-17T17:15

2022-02-17T17:19

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, в отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности, говорится в сообщении МИД."В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - следует из текста.

https://ria.ru/20220217/otvet-1773378540.html

сша

россия

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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)