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МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам
МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам - РИА Новости, 17.02.2022
МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам
Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, в отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности, говорится в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:15
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сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, в отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности, говорится в сообщении МИД."В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - следует из текста.
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сша
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:15 17.02.2022 (обновлено: 17:19 17.02.2022)
 
МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам

МИД: Россия будет вынуждена реагировать при неготовности США договариваться о безопасности

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости
Здание МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, в отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности, говорится в сообщении МИД.
"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - следует из текста.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:03
МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности
 
СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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