https://ria.ru/20220217/mid-1773382088.html
МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам
МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам - РИА Новости, 17.02.2022
МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам
Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, в отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности, говорится в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:15
2022-02-17T17:15
2022-02-17T17:19
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_84d1f2e4aae99e73e300621cce784f0a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, в отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности, говорится в сообщении МИД."В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - следует из текста.
https://ria.ru/20220217/otvet-1773378540.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3e67cadfd22610710356b48408f4fd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:15 17.02.2022 (обновлено: 17:19 17.02.2022)
МИД: Россия будет вынуждена реагировать на неготовность США к переговорам
МИД: Россия будет вынуждена реагировать при неготовности США договариваться о безопасности