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В Британии заявили о новом этапе острой конкуренции с Россией
В Британии заявили о новом этапе острой конкуренции с Россией - РИА Новости, 17.02.2022
В Британии заявили о новом этапе острой конкуренции с Россией
Замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что сейчас уже можно говорить о начале нового этапа в отношениях с Москвой. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:14
2022-02-17T16:14
в мире
великобритания
россия
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сша
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ЛОНДОН, 17 фев — РИА Новости. Замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что сейчас уже можно говорить о начале нового этапа в отношениях с Москвой.Ему задали вопрос, означает ли "почти постоянная угроза вторжением" возвращение ко временам холодной войны."Вторгнется ли он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) или нет, я думаю, мы должны четко заявить, что вступаем в новый период острой конкуренции с Россией, которая может продлиться поколение или больше", — сказал заместитель министра в интервью радиостанции LBC.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
https://ria.ru/20220216/zakharova-1773187778.html
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в мире, великобритания, россия, игорь конашенков, сергей лавров, сша, киев, дмитрий песков, нато
11:14 17.02.2022 (обновлено: 16:14 17.02.2022)
 
В Британии заявили о новом этапе острой конкуренции с Россией

Замглавы Минобороны Великобритании Хиппи заявил о новом этапе острой конкуренции с Россией

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Лондон
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ЛОНДОН, 17 фев — РИА Новости. Замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что сейчас уже можно говорить о начале нового этапа в отношениях с Москвой.
Ему задали вопрос, означает ли "почти постоянная угроза вторжением" возвращение ко временам холодной войны.
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"Вторгнется ли он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) или нет, я думаю, мы должны четко заявить, что вступаем в новый период острой конкуренции с Россией, которая может продлиться поколение или больше", — сказал заместитель министра в интервью радиостанции LBC.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
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