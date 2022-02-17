https://ria.ru/20220217/konferentsiya-1773368390.html

Конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития" прошла в Москве

Конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития" прошла в Москве - РИА Новости, 17.02.2022

Конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития" прошла в Москве

Международная конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития" состоялась 15–16 февраля в Москве в рамках плана основных мероприятий председательства России РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:45

2022-02-17T16:45

2022-02-17T16:45

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773369319_0:140:1344:896_1920x0_80_0_0_87cd602f9db9f0f7f6c342bacabee5b6.jpg

МОСКВА, 17 фев - Фонд Росконгресс. Международная конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития" состоялась 15–16 февраля в Москве в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.В дискуссиях приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые, представители Минобрнауки России, Минвостокразвития России, МИД России, дипломатических миссий арктических стран, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, и Дальнего Востока Российской Федерации, Арктического совета атабасков, Союза саамов, Международной ассоциации алеутов и Циркумполярного совета инуитов. С докладами выступили 180 спикеров из стран-членов Арктического совета, а также Италии, Венгрии и Эстонии. Мероприятие объединило 40 университетов, 20 научных центров и лабораторий, 8 общественных организаций, а также независимых исследователей и деятелей искусств.Эксперты обсудили вопросы истории, лингвистики, искусства, этнографии, гуманитарные аспекты естественных наук в контексте поиска решений актуальных проблем народов Арктики и сохранения их культурного наследия.Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов подчеркнул, что Арктический регион является важной частью национального и международного гуманитарного пространства, отметив необходимость сохранения культурного и исторического наследия коренных народов Севера."Председательство России предполагает особый акцент на человеческом измерении, повышении качества жизни проживающих в Арктике людей. Именно поэтому в июне 2020 года Россия инициировала проект "Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики", который призван поддержать гуманитарный вектор развития региона. Проект был поддержан Рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию. Культура – неотъемлемая составляющая гуманитарного измерения арктического сотрудничества, в котором важную роль играют музеи. В этой связи поддерживаем перспективу объединения музейных фондов арктических стран в одну онлайн-экспозицию", - подчеркнул Николай Корчунов."Мировое сообщество сегодня обеспокоено вопросами изменения климата и предупреждения чрезвычайных ситуаций в условиях Крайнего Севера. Однако для поиска ответов на основные геополитические, социально-экономические и культурные вызовы современности необходимы междисциплинарные подходы, позволяющие учитывать все ключевые факторы развития региона. Особого внимания заслуживает этнокультурный фактор, который требует поворота арктических исследований в сторону гуманитарного знания. Это отражено в приоритетах российского председательства в Арктическом совете, среди которых развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов и сохранение их культурного наследия, международное научное сотрудничество и арктический туризм", - отметила ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева.По словам заместителя министра науки и высшего образования России Натальи Бочаровой, на 2022/23 учебный год объем контрольных цифр приема, установленный организациям высшего образования, расположенным на территории Арктической зоны Российской Федерации, составил 5 830 бюджетных мест. Это на 10% больше объема, утвержденного на текущий учебный год."В программу конференции включены секции по искусству и фольклору этнических групп Севера, а также доклады выдающихся лингвистов по сохранению языков народов Севера. Полагаю, что конференция может стать международной и междисциплинарной платформой для обмена опытом и обобщения результатов культурных, фольклорных, исторических и лингвистических исследований в Арктическом регионе", - заявила Наталья Бочарова.Высокий потенциал в области арктических исследований между российскими и иностранными специалистами выделил профессор МГЛУ, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров."Существует давняя традиция совместных конференций. В первую очередь – это изучение историко-культурного наследия русской Америки. Я вижу смысл включения и Арктической зоны в подобные дискуссии. Это будет отличным поводом для объединения многих стран. Вопросы науки и образования могут помочь решить многие вопросы, связанные с современной международной обстановкой", - подчеркнул спикер.Важность международного взаимодействия в Арктическом регионе также отметил директор программы Фулбрайта в России Джоэл Эриксон."Арктика – это микрокосмос природы и культуры. Мы хотим позволить этому региону быть экономически устойчивым. И мы надеемся, что коренные народы будут чувствовать себя защищенными", - рассказал Джоэл Эриксон.Организаторы конференции: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет. Соорганизаторы – Институт языкознания РАН, Институт всеобщей истории РАН, АНО "Институт перевода".Запись трансляции конференции.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы