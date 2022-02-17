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Слуцкий призвал США и НАТО отказаться от антироссийской истерии
Слуцкий призвал США и НАТО отказаться от антироссийской истерии - РИА Новости, 17.02.2022
Слуцкий призвал США и НАТО отказаться от антироссийской истерии
В реакции России на американский ответ по гарантиям безопасности содержатся четкие аргументы по обеспечению стабильности, в том числе, общемировой, США и НАТО... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:44
2022-02-17T18:56
леонид слуцкий (политик)
в мире
сша
россия
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В реакции России на американский ответ по гарантиям безопасности содержатся четкие аргументы по обеспечению стабильности, в том числе, общемировой, США и НАТО следует вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира и отказаться от антироссийской риторики, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как информировал МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности."Россия в своей реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности привела четкие аргументы и обозначила снова те "красные линии", которые Запад не может продолжать игнорировать", - заявил политик журналистам, отметив, что от этого зависит и общемировая стабильность и безопасность.Как добавил парламентарий, "речь не идет о каких-то ультиматумах", РФ заявляет о "пакетном" характере своих предложений", на основе которых можно выработать новое "уравнение безопасности"."Призываем вновь США и НАТО вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира, отказаться от политики сдерживания и нагнетания антироссийской истерии. Надеемся на конструктивную реакцию со стороны наших западных партнеров", - констатировал он.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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леонид слуцкий (политик), в мире, сша, россия, нато
18:44 17.02.2022 (обновлено: 18:56 17.02.2022)
 
Слуцкий призвал США и НАТО отказаться от антироссийской истерии

Депутат Слуцкий призвал США и НАТО отказаться от нагнетания антироссийской истерии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В реакции России на американский ответ по гарантиям безопасности содержатся четкие аргументы по обеспечению стабильности, в том числе, общемировой, США и НАТО следует вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира и отказаться от антироссийской риторики, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как информировал МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 16:45
США получили от России ответ по безопасности, сообщили СМИ
"Россия в своей реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности привела четкие аргументы и обозначила снова те "красные линии", которые Запад не может продолжать игнорировать", - заявил политик журналистам, отметив, что от этого зависит и общемировая стабильность и безопасность.
Как добавил парламентарий, "речь не идет о каких-то ультиматумах", РФ заявляет о "пакетном" характере своих предложений", на основе которых можно выработать новое "уравнение безопасности".
"Призываем вновь США и НАТО вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира, отказаться от политики сдерживания и нагнетания антироссийской истерии. Надеемся на конструктивную реакцию со стороны наших западных партнеров", - констатировал он.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
Посмотреть
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
 
Леонид Слуцкий (политик)В миреСШАРоссияНАТО
 
 
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