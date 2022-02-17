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На подконтрольную Киеву часть Донбасса прибыли западные СМИ, сообщили в ЛНР

На подконтрольную Киеву часть Донбасса прибыли западные СМИ, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022

На подконтрольную Киеву часть Донбасса прибыли западные СМИ, сообщили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует прибытие в подконтрольную Киеву часть Донбасса иностранных СМИ, призванных в нужном РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:47

2022-02-17T20:47

2022-02-17T21:06

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

киев

донбасс

украина

старомихайловка

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует прибытие в подконтрольную Киеву часть Донбасса иностранных СМИ, призванных в нужном свете поддержать наступательную операцию украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее ряд СМИ распространил информацию об обстреле со стороны ЛНР детского сада на подконтрольной Киеву территории. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко обвинил Киев в распространении фейков. По его словам, "на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы". По мнению Лещенко, тот, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото."Для освещения событий на Донбассе в нужном для Запада русле, обеспечения информационной поддержки наступательной операции и оправдания активизации боевых действий Украины в глазах мирового сообщества, 17 февраля в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций в районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское (подконтрольные ВС Украины – ред.) прибыли представители западных СМИ, в том числе американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала ANTENA TV", - заявил Филипоненко, комментируя информацию об обстреле детского сада на подконтрольной Киеву территории.Он уточнил, что в этих же целях в начале следующей недели спланировано прибытие съемочных групп из Албании, Бельгии, Грузии, Латвии, Люксембурга и Северной Македонии. "Полагаем что данный фарс (якобы обстрел детского сада со стороны Народной милиции ЛНР – ред.) был сфабрикован специально для этих представителей прессы", - подчеркнул Филипоненко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 21 раз, ранение получила жительница Старомихайловки. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела села Николаевка были повреждены жилые дома, линия электропередачи и газопровод. Также украинские силовики вели обстрел в направлении подконтрольных республики населенных пунктов Калиново-Борщеватое, Христовое, Славяносербск и Голубовское из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.В свою очередь украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе в четверг, двое силовиков и двое гражданских получили ранения. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу затребовала созвать внеочередное заседание.

https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html

https://ria.ru/20220217/isteriya-1773411983.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, киев, донбасс, украина, старомихайловка, вооруженные силы украины