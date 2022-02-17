https://ria.ru/20220217/inflyatsiya-1773374702.html
Путин призвал принять эффективные меры для снижения инфляции
Путин призвал принять эффективные меры для снижения инфляции - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал принять эффективные меры для снижения инфляции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в РФ. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:52
2022-02-17T16:52
2022-02-17T17:08
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в РФ."Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что здесь значимую роль играют и правительство, и ЦБ, "который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики".
https://ria.ru/20220216/inflyatsiya-1773216346.html
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владимир путин, центральный банк рф (цб рф), экономика
16:52 17.02.2022 (обновлено: 17:08 17.02.2022)
Путин призвал принять эффективные меры для снижения инфляции
Президент Путин призвал принять эффективные меры для снижения инфляции