https://ria.ru/20220217/inflyatsiya-1773374158.html

Путин оценил темпы инфляции в России

Путин оценил темпы инфляции в России - РИА Новости, 17.02.2022

Путин оценил темпы инфляции в России

Дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:51

2022-02-17T16:51

2022-02-17T17:09

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании по экономическим вопросам он отметил, что серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира."Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дела обстоят ненамного лучше", - сказал Путин.Для сравнения он привел данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне - 5,1%."Для этих стран это серьезный вызов", - отметил президент России.

https://ria.ru/20220211/inflyatsiya-1772307447.html

россия

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экономика, владимир путин, россия