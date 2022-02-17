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Путин оценил темпы инфляции в России
Путин оценил темпы инфляции в России - РИА Новости, 17.02.2022
Путин оценил темпы инфляции в России
Дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:51
2022-02-17T17:09
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании по экономическим вопросам он отметил, что серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира."Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дела обстоят ненамного лучше", - сказал Путин.Для сравнения он привел данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне - 5,1%."Для этих стран это серьезный вызов", - отметил президент России.
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экономика, владимир путин, россия
16:51 17.02.2022 (обновлено: 17:09 17.02.2022)
 
Путин оценил темпы инфляции в России

Президент Путин: инфляция в России заметно выше установленных ориентиров

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он отметил, что серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира.
"Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дела обстоят ненамного лучше", - сказал Путин.
Для сравнения он привел данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне - 5,1%.
"Для этих стран это серьезный вызов", - отметил президент России.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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