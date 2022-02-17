https://ria.ru/20220217/gazifikatsiya-1773383316.html

Газификация в Липецкой области стала доступнее

Газификация в Липецкой области стала доступнее - РИА Новости, 17.02.2022

Газификация в Липецкой области стала доступнее

Областной совет депутатов Липецкой области в четверг на очередной сессии поддержали предложение главы региона Игоря Артамонова и приняли закон о расширении... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:16

2022-02-17T17:16

2022-02-17T17:16

липецкая область

общество

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Областной совет депутатов Липецкой области в четверг на очередной сессии поддержали предложение главы региона Игоря Артамонова и приняли закон о расширении льгот и почти двойном увеличении компенсации за подключение газа к домомовладениям, сообщили в пресс-службе областной администрации.Там уточнили, что теперь в число получателей льгот включены не только многодетные, но и малообеспеченные семьи, а также одиноко проживающие граждане.Что касается компенсации, то до сегодняшнего голосования компенсацию в размере 50% стоимости газификации жилого помещения получали только многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышал величину областного прожиточного минимума в расчёте на душу населения. В прошлом году на компенсацию 53 семьям из областного бюджета было выделено 3,4 миллиона рублей. Однако нуждающихся в помощи при подведении газа к дому больше почти в 2,5 раза.Также губернатор отметил, что компенсацию собственники жилья могут получить как непосредственно в счет оплаты стоимости подключения газа, так и если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. При этом получить компенсацию смогут и те, кто газифицировал свой дом до принятия нового закона – с начала 2022 года.

https://ria.ru/20220215/proverka-1772869573.html

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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов