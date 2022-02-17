https://ria.ru/20220217/gazifikatsiya-1773383316.html
Газификация в Липецкой области стала доступнее
Газификация в Липецкой области стала доступнее - РИА Новости, 17.02.2022
Газификация в Липецкой области стала доступнее
Областной совет депутатов Липецкой области в четверг на очередной сессии поддержали предложение главы региона Игоря Артамонова и приняли закон о расширении... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:16
2022-02-17T17:16
2022-02-17T17:16
липецкая область
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липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Областной совет депутатов Липецкой области в четверг на очередной сессии поддержали предложение главы региона Игоря Артамонова и приняли закон о расширении льгот и почти двойном увеличении компенсации за подключение газа к домомовладениям, сообщили в пресс-службе областной администрации.Там уточнили, что теперь в число получателей льгот включены не только многодетные, но и малообеспеченные семьи, а также одиноко проживающие граждане.Что касается компенсации, то до сегодняшнего голосования компенсацию в размере 50% стоимости газификации жилого помещения получали только многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышал величину областного прожиточного минимума в расчёте на душу населения. В прошлом году на компенсацию 53 семьям из областного бюджета было выделено 3,4 миллиона рублей. Однако нуждающихся в помощи при подведении газа к дому больше почти в 2,5 раза.Также губернатор отметил, что компенсацию собственники жилья могут получить как непосредственно в счет оплаты стоимости подключения газа, так и если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. При этом получить компенсацию смогут и те, кто газифицировал свой дом до принятия нового закона – с начала 2022 года.
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Областной совет депутатов Липецкой области в четверг на очередной сессии поддержали предложение главы региона Игоря Артамонова и приняли закон о расширении льгот и почти двойном увеличении компенсации за подключение газа к домомовладениям, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Там уточнили, что теперь в число получателей льгот включены не только многодетные, но и малообеспеченные семьи, а также одиноко проживающие граждане.
Что касается компенсации, то до сегодняшнего голосования компенсацию в размере 50% стоимости газификации жилого помещения получали только многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышал величину областного прожиточного минимума в расчёте на душу населения. В прошлом году на компенсацию 53 семьям из областного бюджета было выделено 3,4 миллиона рублей. Однако нуждающихся в помощи при подведении газа к дому больше почти в 2,5 раза.
"Наш регион с самого начала активно включился в реализацию программы по социальной газификации, и сейчас идём хорошими темпами. В регионе свыше шести тысяч домовладений нужно газифицировать, больше трёх тысяч заявок уже поступило. Важно учесть, что это достаточно затратная процедура для жителей. Поэтому дополнительная мера поддержки была необходима. Теперь ещё больше жителей региона смогут получить необходимую помощь", – сказал Артамонов.
Также губернатор отметил, что компенсацию собственники жилья могут получить как непосредственно в счет оплаты стоимости подключения газа, так и если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. При этом получить компенсацию смогут и те, кто газифицировал свой дом до принятия нового закона – с начала 2022 года.