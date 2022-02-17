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Форум "Лесная промышленность России 2022" пройдет 30–31 марта в Москве
Форум "Лесная промышленность России 2022" пройдет 30–31 марта в Москве - РИА Новости, 17.02.2022
Форум "Лесная промышленность России 2022" пройдет 30–31 марта в Москве
В Москве 30–31 марта в отеле InterContinental® Moscow Tverskaya пройдет форум "Лесная промышленность России 2022". РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:54
2022-02-17T11:54
2022-02-17T11:53
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МОСКВА, 17 фев - Vostock Capital. В Москве 30–31 марта в отеле InterContinental® Moscow Tverskaya пройдет форум "Лесная промышленность России 2022".Международный форум и выставка "Лесная промышленность России: заготовка, переработка, производство" – профессиональная закрытая площадка для обсуждения актуальных направлений развития лесопромышленного комплекса с участием руководителей инвестиционных проектов, крупнейших предприятий, представителей правительства, регуляторных органов, поставщиков оборудования и технологий для деревообрабатывающей отрасли.Мероприятие посвящено обмену опытом ключевых компаний лесной индустрии, обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации предприятий и объектов инфраструктуры, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий отрасли.Получить полный список инвестиционных проектов30+ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ по строительству и модернизации лесоперерабатывающих предприятий России будут обсуждаться в рамках форума.200+ УЧАСТНИКОВ, среди которых руководители крупнейших деревообрабатывающих предприятий России, целлюлозно-бумажных комбинатов, а также инициаторы инвестиционных проектов, компании- разработчики и производители оборудования и технологий для предприятий, российские и международные инвесторы примут участие в форуме "Лесная промышленность России 2022".Участников форума ждет 30+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: встречи один на один по заранее согласованному графику, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии, коктейльный прием и многое другое.Также, в программе форума запланирована: фокус-сессия "Экономика индустрии переработки леса 2022: переход от экспорта сырья к конечным продуктам", презентация нового оборудования и передовых решений для индустрии "инновации в технологиях лесопромышленного кластера", сase-study "Генерация энергии и переработка отходов производства".Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контактное лицо:Продюсер проекта Мария Ильина, Email, +7 495 109 9 509 (Москва).Мероприятие для возрастной категории +18Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 17 фев - Vostock Capital. В Москве 30–31 марта в отеле InterContinental® Moscow Tverskaya пройдет форум "Лесная промышленность России 2022".
Международный форум и выставка "Лесная промышленность России: заготовка, переработка, производство" – профессиональная закрытая площадка для обсуждения актуальных направлений развития лесопромышленного комплекса с участием руководителей инвестиционных проектов, крупнейших предприятий, представителей правительства, регуляторных органов, поставщиков оборудования и технологий для деревообрабатывающей отрасли.
Мероприятие посвящено обмену опытом ключевых компаний лесной индустрии, обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации предприятий и объектов инфраструктуры, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий отрасли.
30+ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ по строительству и модернизации лесоперерабатывающих предприятий России будут обсуждаться в рамках форума.
200+ УЧАСТНИКОВ, среди которых руководители крупнейших деревообрабатывающих предприятий России, целлюлозно-бумажных комбинатов, а также инициаторы инвестиционных проектов, компании- разработчики и производители оборудования и технологий для предприятий, российские и международные инвесторы примут участие в форуме "Лесная промышленность России 2022".
Участников форума ждет 30+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: встречи один на один по заранее согласованному графику, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии, коктейльный прием и многое другое.
Также, в программе форума запланирована: фокус-сессия "Экономика индустрии переработки леса 2022: переход от экспорта сырья к конечным продуктам", презентация нового оборудования и передовых решений для индустрии "инновации в технологиях лесопромышленного кластера", сase-study "Генерация энергии и переработка отходов производства".
Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.
Продюсер проекта Мария Ильина, Email
, +7 495 109 9 509 (Москва).
Мероприятие для возрастной категории +18
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.