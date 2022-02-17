Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике
Глава МИД Лавров обсудил с итальянским коллегой Ди Майо ситуацию в Евроатлантике
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим итальянским коллегой проблемы в Евроатлантике с упором на предложения РФ о безопасности.
"Главное внимание мы уделили обсуждению ситуации в Евроатлантике в контексте тех проблем, которые РФ заострила в своих инициативах, направленных в середине декабря в адрес США и в адрес Североатлантического альянса", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.