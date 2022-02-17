https://ria.ru/20220217/evroatlantika-1773302190.html

Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике

Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике - РИА Новости, 17.02.2022

Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим итальянским коллегой проблемы в Евроатлантике с упором на предложения РФ о безопасности. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:50

2022-02-17T12:50

2022-02-17T12:50

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим итальянским коллегой проблемы в Евроатлантике с упором на предложения РФ о безопасности."Главное внимание мы уделили обсуждению ситуации в Евроатлантике в контексте тех проблем, которые РФ заострила в своих инициативах, направленных в середине декабря в адрес США и в адрес Североатлантического альянса", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.

https://ria.ru/20220215/perezagruzka-1772838961.html

https://ria.ru/20220217/italiya-1773288560.html

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италия

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