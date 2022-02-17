Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/evroatlantika-1773302190.html
Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике
Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике - РИА Новости, 17.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим итальянским коллегой проблемы в Евроатлантике с упором на предложения РФ о безопасности. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:50
2022-02-17T12:50
сергей лавров
владимир путин
россия
москва
сша
нато
в мире
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773296117_0:99:3277:1942_1920x0_80_0_0_efa36789d3c5c39be12a8e1516ed5d15.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим итальянским коллегой проблемы в Евроатлантике с упором на предложения РФ о безопасности."Главное внимание мы уделили обсуждению ситуации в Евроатлантике в контексте тех проблем, которые РФ заострила в своих инициативах, направленных в середине декабря в адрес США и в адрес Североатлантического альянса", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
https://ria.ru/20220215/perezagruzka-1772838961.html
https://ria.ru/20220217/italiya-1773288560.html
россия
москва
сша
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773296117_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_791bd60440555ba8a6b34019ae7167ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, владимир путин, россия, москва, сша, нато, в мире, италия, луиджи ди майо
12:50 17.02.2022
 
Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Евроатлантике

Глава МИД Лавров обсудил с итальянским коллегой Ди Майо ситуацию в Евроатлантике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим итальянским коллегой проблемы в Евроатлантике с упором на предложения РФ о безопасности.
"Главное внимание мы уделили обсуждению ситуации в Евроатлантике в контексте тех проблем, которые РФ заострила в своих инициативах, направленных в середине декабря в адрес США и в адрес Североатлантического альянса", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 09:37
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:00
В Италии предложили содействие в урегулировании ситуации вокруг Украины
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияМоскваСШАНАТОВ миреИталияЛуиджи Ди Майо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала