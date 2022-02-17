https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773295077.html

Украина готовит эвакуацию офиса Зеленского и Рады, заявили в ДНР

Украина готовит эвакуацию офиса Зеленского и Рады, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.02.2022

Украина готовит эвакуацию офиса Зеленского и Рады, заявили в ДНР

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские власти готовят эвакуацию офиса президента и Верховной рады... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:24

2022-02-17T12:24

2022-02-17T12:54

в мире

украина

владимир зеленский

донецкая народная республика

киев

львов

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские власти готовят эвакуацию офиса президента и Верховной рады Украины во Львов на случай провала агрессии против Донбасса."По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств", - сказал журналистам представитель ведомства.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220118/evakuatsiya-1768356971.html

https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773154764.html

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758836.html

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донецкая народная республика

киев

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в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, киев, львов, ситуация в днр и лнр