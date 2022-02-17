12:24 17.02.2022 (обновлено: 12:54 17.02.2022)
Украина готовит эвакуацию офиса Зеленского и Рады, заявили в ДНР
ДНР: Украина готовит эвакуацию офиса президента и Рады во Львов на случай провала операции
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские власти готовят эвакуацию офиса президента и Верховной рады Украины во Львов на случай провала агрессии против Донбасса.
"По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств", - сказал журналистам представитель ведомства.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
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Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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