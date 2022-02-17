Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/doroga-1773293995.html
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году - РИА Новости, 17.02.2022
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году
Первый крупный дорожный объект проекта Академгородок 2.0 – дорогу с эстакадой, которая обеспечит транспортную доступность megascience-проекта СКИФ, введут в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:20
2022-02-17T12:20
общество
андрей травников
владимир путин
россия
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Первый крупный дорожный объект проекта Академгородок 2.0 – дорогу с эстакадой, которая обеспечит транспортную доступность megascience-проекта СКИФ, введут в новосибирском наукограде Кольцово в 2023 году, сообщает облправительство.В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на стройплощадке второго этапа автодороги "Барышево – Орловка – Кольцово": 995 метров дороги, ведущей к СКИФу, должны быть готовы к запуску этой установки. Работы идут полным ходом."Это важный дорожный объект двойного значения. Во-первых, для наукограда реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дороги Кольцова. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность megascience-установки СКИФ", - сказал глава региона.Травников акцентировал внимание на том, что это первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках программы "Академгородок 2.0". В предыдущие годы в реализации были только объекты ремонта.Мэр Кольцово Николай Красников отметил, что новая дорога позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта. По данным Минтранса Новосибирской области, завершение второго этапа автодороги поможет вывести из наукограда транзитный трафик – 4,5-5 тысяч автомобилей, а в перспективе – до восьми тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность дороги 995 метров. Это будет шоссе с двумя полосами движения, протяженной эстакадной частью, тротуаром и освещением."Задача – завершить строительство в 2023 году – к моменту запуска СКИФа", – подчеркнул глава региона.Проект "Академгородок 2.0" был разработан губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и правительством региона в 2018 году в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Он предусматривает создание новых научных объектов и формирование комфортной среды для проживания исследователей и ученых. Проектом предусматривается развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В социальный блок входит строительству детских садов и школ, поликлиник, объектов культуры и спорта.
https://ria.ru/20220215/sootechestvenniki-1772902978.html
https://ria.ru/20220209/sotsobekty-1771862662.html
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей травников, владимир путин, россия, новосибирская область
12:20 17.02.2022
 
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году

Дорогу с эстакадой к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Проведение работ
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Первый крупный дорожный объект проекта Академгородок 2.0 – дорогу с эстакадой, которая обеспечит транспортную доступность megascience-проекта СКИФ, введут в новосибирском наукограде Кольцово в 2023 году, сообщает облправительство.
В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на стройплощадке второго этапа автодороги "Барышево – Орловка – Кольцово": 995 метров дороги, ведущей к СКИФу, должны быть готовы к запуску этой установки. Работы идут полным ходом.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 13:53
В Новосибирскую область переехали более пяти тысяч соотечественников
"Это важный дорожный объект двойного значения. Во-первых, для наукограда реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дороги Кольцова. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность megascience-установки СКИФ", - сказал глава региона.
Травников акцентировал внимание на том, что это первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках программы "Академгородок 2.0". В предыдущие годы в реализации были только объекты ремонта.
Мэр Кольцово Николай Красников отметил, что новая дорога позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта. По данным Минтранса Новосибирской области, завершение второго этапа автодороги поможет вывести из наукограда транзитный трафик – 4,5-5 тысяч автомобилей, а в перспективе – до восьми тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность дороги 995 метров. Это будет шоссе с двумя полосами движения, протяженной эстакадной частью, тротуаром и освещением.
"Задача – завершить строительство в 2023 году – к моменту запуска СКИФа", – подчеркнул глава региона.
Проект "Академгородок 2.0" был разработан губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и правительством региона в 2018 году в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Он предусматривает создание новых научных объектов и формирование комфортной среды для проживания исследователей и ученых. Проектом предусматривается развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В социальный блок входит строительству детских садов и школ, поликлиник, объектов культуры и спорта.
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 13:21
В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году
 
ОбществоАндрей ТравниковВладимир ПутинРоссияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала