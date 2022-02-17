https://ria.ru/20220217/doroga-1773293995.html
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году - РИА Новости, 17.02.2022
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году
Первый крупный дорожный объект проекта Академгородок 2.0 – дорогу с эстакадой, которая обеспечит транспортную доступность megascience-проекта СКИФ, введут в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:20
2022-02-17T12:20
2022-02-17T12:20
общество
андрей травников
владимир путин
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Первый крупный дорожный объект проекта Академгородок 2.0 – дорогу с эстакадой, которая обеспечит транспортную доступность megascience-проекта СКИФ, введут в новосибирском наукограде Кольцово в 2023 году, сообщает облправительство.В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на стройплощадке второго этапа автодороги "Барышево – Орловка – Кольцово": 995 метров дороги, ведущей к СКИФу, должны быть готовы к запуску этой установки. Работы идут полным ходом."Это важный дорожный объект двойного значения. Во-первых, для наукограда реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дороги Кольцова. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность megascience-установки СКИФ", - сказал глава региона.Травников акцентировал внимание на том, что это первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках программы "Академгородок 2.0". В предыдущие годы в реализации были только объекты ремонта.Мэр Кольцово Николай Красников отметил, что новая дорога позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта. По данным Минтранса Новосибирской области, завершение второго этапа автодороги поможет вывести из наукограда транзитный трафик – 4,5-5 тысяч автомобилей, а в перспективе – до восьми тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность дороги 995 метров. Это будет шоссе с двумя полосами движения, протяженной эстакадной частью, тротуаром и освещением."Задача – завершить строительство в 2023 году – к моменту запуска СКИФа", – подчеркнул глава региона.Проект "Академгородок 2.0" был разработан губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и правительством региона в 2018 году в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Он предусматривает создание новых научных объектов и формирование комфортной среды для проживания исследователей и ученых. Проектом предусматривается развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В социальный блок входит строительству детских садов и школ, поликлиник, объектов культуры и спорта.
https://ria.ru/20220215/sootechestvenniki-1772902978.html
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общество, андрей травников, владимир путин, россия, новосибирская область
Дорогу к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году
Дорогу с эстакадой к синхротрону СКИФ в Новосибирской области сдадут в 2023 году
НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Первый крупный дорожный объект проекта Академгородок 2.0 – дорогу с эстакадой, которая обеспечит транспортную доступность megascience-проекта СКИФ, введут в новосибирском наукограде Кольцово в 2023 году, сообщает облправительство.
В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников
провел выездное совещание на стройплощадке второго этапа автодороги "Барышево – Орловка – Кольцово": 995 метров дороги, ведущей к СКИФу, должны быть готовы к запуску этой установки. Работы идут полным ходом.
"Это важный дорожный объект двойного значения. Во-первых, для наукограда реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дороги Кольцова. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность megascience-установки СКИФ", - сказал глава региона.
Травников акцентировал внимание на том, что это первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках программы "Академгородок 2.0". В предыдущие годы в реализации были только объекты ремонта.
Мэр Кольцово Николай Красников отметил, что новая дорога позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта. По данным Минтранса Новосибирской области
, завершение второго этапа автодороги поможет вывести из наукограда транзитный трафик – 4,5-5 тысяч автомобилей, а в перспективе – до восьми тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность дороги 995 метров. Это будет шоссе с двумя полосами движения, протяженной эстакадной частью, тротуаром и освещением.
"Задача – завершить строительство в 2023 году – к моменту запуска СКИФа", – подчеркнул глава региона.
Проект "Академгородок 2.0" был разработан губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и правительством региона в 2018 году в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина
. Он предусматривает создание новых научных объектов и формирование комфортной среды для проживания исследователей и ученых. Проектом предусматривается развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В социальный блок входит строительству детских садов и школ, поликлиник, объектов культуры и спорта.