https://ria.ru/20220217/donbass-1773335392.html

В Луганске связали обострение ситуации в Донбассе с визитом Зеленского

В Луганске связали обострение ситуации в Донбассе с визитом Зеленского - РИА Новости, 17.02.2022

В Луганске связали обострение ситуации в Донбассе с визитом Зеленского

Обострение обстановки в Донбассе связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в зону военной операции, он лично дал указание на эскалацию, сообщает РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:48

2022-02-17T14:48

2022-02-17T15:18

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обострение обстановки в Донбассе связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в зону военной операции, он лично дал указание на эскалацию, сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленском зоны ООС, после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта", - говорится в сообщении.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/dialog-1773329967.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины