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Правительство утвердило новую систему электронного документооборота
Правительство утвердило новую систему электронного документооборота - РИА Новости, 17.02.2022
Правительство утвердило новую систему электронного документооборота
Правительство РФ утвердило положение о новой системе электронного документооборота для государственных и муниципальных ведомств и организаций, сообщается на... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:30
2022-02-17T11:30
общество
правительство рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о новой системе электронного документооборота для государственных и муниципальных ведомств и организаций, сообщается на сайте кабмина."Утверждено положение о государственной информационной системе "Типовое облачное решение системы электронного документооборота". Масштабное внедрение этого сервиса в государственных и муниципальных ведомствах и организациях будет способствовать обеспечению повышения качества и скорости оказания государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Поясняется, что системы электронного документооборота позволяют создавать, обрабатывать, пересылать, подписывать и хранить документы в цифровой форме с соблюдением необходимых требований безопасности, без применения электронных носителей. Такие решения позволяют автоматизировать многие рутинные процессы.Эти системы активно используются федеральными и региональными властями, однако на муниципальном уровне и в ряде бюджетных учреждений такие решения пока не внедрены. Поэтому для них и была разработана новая система. Подключение к ней бесплатно, оператором является Минцифры, сообщает пресс-служба.Подчеркивается, что, помимо повышения качества и скорости оказания госуслуг, облачное решение будет способствовать снижению производственных затрат для ведомств и организаций.
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общество, правительство рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
11:30 17.02.2022
 
Правительство утвердило новую систему электронного документооборота

Правительство утвердило новую систему электронного документооборота для госорганизаций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о новой системе электронного документооборота для государственных и муниципальных ведомств и организаций, сообщается на сайте кабмина.
"Утверждено положение о государственной информационной системе "Типовое облачное решение системы электронного документооборота". Масштабное внедрение этого сервиса в государственных и муниципальных ведомствах и организациях будет способствовать обеспечению повышения качества и скорости оказания государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что системы электронного документооборота позволяют создавать, обрабатывать, пересылать, подписывать и хранить документы в цифровой форме с соблюдением необходимых требований безопасности, без применения электронных носителей. Такие решения позволяют автоматизировать многие рутинные процессы.
Эти системы активно используются федеральными и региональными властями, однако на муниципальном уровне и в ряде бюджетных учреждений такие решения пока не внедрены. Поэтому для них и была разработана новая система. Подключение к ней бесплатно, оператором является Минцифры, сообщает пресс-служба.
Подчеркивается, что, помимо повышения качества и скорости оказания госуслуг, облачное решение будет способствовать снижению производственных затрат для ведомств и организаций.
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ОбществоПравительство РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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