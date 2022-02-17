https://ria.ru/20220217/diplomaty-1773441125.html
Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова
Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова - РИА Новости, 17.02.2022
Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова
Массовая высылка дипломатов и "визовая война" с США не является выбором российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:25
2022-02-17T21:25
2022-02-17T21:25
в мире
мария захарова
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Массовая высылка дипломатов и "визовая война" с США не является выбором российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.Она выразила сожаление в связи с тем, что в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений – это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется."Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Ведомство опубликовало заявление, чтобы внести ясность в связи с отъездом из Москвы заместителя посла США Бартла Гормана. Захарова сообщила, что Горману было предписано покинуть Россию в ответ на высылку российского дипломата из Вашингтона.
https://ria.ru/20220217/vysylka-1773384633.html
https://ria.ru/20220217/gorman-1773397807.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: массовая высылка дипломатов не является выбором России