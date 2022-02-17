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Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова
Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова - РИА Новости, 17.02.2022
Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова
Массовая высылка дипломатов и "визовая война" с США не является выбором российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:25
2022-02-17T21:25
в мире
мария захарова
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Массовая высылка дипломатов и "визовая война" с США не является выбором российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.Она выразила сожаление в связи с тем, что в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений – это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется."Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Ведомство опубликовало заявление, чтобы внести ясность в связи с отъездом из Москвы заместителя посла США Бартла Гормана. Захарова сообщила, что Горману было предписано покинуть Россию в ответ на высылку российского дипломата из Вашингтона.
https://ria.ru/20220217/vysylka-1773384633.html
https://ria.ru/20220217/gorman-1773397807.html
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в мире, мария захарова, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:25 17.02.2022
 
Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: массовая высылка дипломатов не является выбором России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Массовая высылка дипломатов и "визовая война" с США не является выбором российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2020-2022 годах
Она выразила сожаление в связи с тем, что в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений – это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется.
"Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ведомство опубликовало заявление, чтобы внести ясность в связи с отъездом из Москвы заместителя посла США Бартла Гормана. Захарова сообщила, что Горману было предписано покинуть Россию в ответ на высылку российского дипломата из Вашингтона.
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Госдеп назвал высылку зампосла США Гормана шагом на пути к эскалации
 
В миреМария ЗахароваСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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