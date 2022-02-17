https://ria.ru/20220217/diplomaty-1773441125.html

Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова

Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова - РИА Новости, 17.02.2022

Высылка дипломатов и "визовая война" — не наш выбор, заявила Захарова

Массовая высылка дипломатов и "визовая война" с США не является выбором российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T21:25

2022-02-17T21:25

2022-02-17T21:25

в мире

мария захарова

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Массовая высылка дипломатов и "визовая война" с США не является выбором российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.Она выразила сожаление в связи с тем, что в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений – это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется."Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Ведомство опубликовало заявление, чтобы внести ясность в связи с отъездом из Москвы заместителя посла США Бартла Гормана. Захарова сообщила, что Горману было предписано покинуть Россию в ответ на высылку российского дипломата из Вашингтона.

https://ria.ru/20220217/vysylka-1773384633.html

https://ria.ru/20220217/gorman-1773397807.html

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в мире, мария захарова, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)