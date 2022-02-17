15:53 17.02.2022 (обновлено: 16:15 17.02.2022)
Возможности для диалога с Россией не исчерпаны, заявил глава Пентагона
Шеф Пентагона: США считают, что возможности для диалога с Россией не исчерпаны
Штаб-квартира Министерства обороны США
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают, что возможности для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины с участием России еще не исчерпаны, Вашингтон приветствует заявления российского руководства на этот счет, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Одна из вещей, о которых заявил президент Владимир Путин, – это его стремление к продолжению диалога. И, как мы уже заявляли, мы приветствуем это. Мы считаем, что время и возможности для дипломатии с Россией по-прежнему существуют", - сказал Остин в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Он также обвинил Россию в том, что, вопреки заявлениям российских официальных лиц, она не только не отвела войска от границы с Украиной, но напротив, за последние дни стянула в этот район дополнительные силы.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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