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Возможности для диалога с Россией не исчерпаны, заявил глава Пентагона
Возможности для диалога с Россией не исчерпаны, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 17.02.2022
Возможности для диалога с Россией не исчерпаны, заявил глава Пентагона
США считают, что возможности для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины с участием России еще не исчерпаны, Вашингтон приветствует заявления... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:53
2022-02-17T16:15
в мире
сша
россия
министерство обороны сша
пентагон
игорь конашенков
владимир путин
киев
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают, что возможности для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины с участием России еще не исчерпаны, Вашингтон приветствует заявления российского руководства на этот счет, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин."Одна из вещей, о которых заявил президент Владимир Путин, – это его стремление к продолжению диалога. И, как мы уже заявляли, мы приветствуем это. Мы считаем, что время и возможности для дипломатии с Россией по-прежнему существуют", - сказал Остин в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Он также обвинил Россию в том, что, вопреки заявлениям российских официальных лиц, она не только не отвела войска от границы с Украиной, но напротив, за последние дни стянула в этот район дополнительные силы.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773321084.html
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в мире, сша, россия, министерство обороны сша, пентагон, игорь конашенков, владимир путин, киев, москва, нато
15:53 17.02.2022 (обновлено: 16:15 17.02.2022)
 
Возможности для диалога с Россией не исчерпаны, заявил глава Пентагона

Шеф Пентагона: США считают, что возможности для диалога с Россией не исчерпаны

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают, что возможности для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины с участием России еще не исчерпаны, Вашингтон приветствует заявления российского руководства на этот счет, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Одна из вещей, о которых заявил президент Владимир Путин, – это его стремление к продолжению диалога. И, как мы уже заявляли, мы приветствуем это. Мы считаем, что время и возможности для дипломатии с Россией по-прежнему существуют", - сказал Остин в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:50
В Кремле призвали Запад предостеречь Украину от дальнейшей эскалации
Он также обвинил Россию в том, что, вопреки заявлениям российских официальных лиц, она не только не отвела войска от границы с Украиной, но напротив, за последние дни стянула в этот район дополнительные силы.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 14:51
В Совбезе рассказали о причинах "антироссийской истерии США"
 
В миреСШАРоссияМинистерство обороны СШАПентагонИгорь КонашенковВладимир ПутинКиевМоскваНАТО
 
 
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