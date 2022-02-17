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Киев потребовал провести внеочередное заседание группы по Донбассу
Киев потребовал провести внеочередное заседание группы по Донбассу - РИА Новости, 17.02.2022
Киев потребовал провести внеочередное заседание группы по Донбассу
Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) обратилась к представителю ОБСЕ с требованием провести... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:17
2022-02-17T17:17
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
обсе
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) обратилась к представителю ОБСЕ с требованием провести внеочередное заседание группы из-за обстрелов в четверг."Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ… В связи с этим украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", - говорится в заявлении делегации, которое приводит Telegram ее пресс-службы.Отмечается, что Киев готов к работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины. "Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эскалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины, ведь только при условии установившегося прекращения огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", - добавили в пресс-службе делегации.В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, один силовик и двое гражданских ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, обсе
17:17 17.02.2022
 
Киев потребовал провести внеочередное заседание группы по Донбассу

Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала внеочередное заседание

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на позиции в Луганской области
Украинский военнослужащий на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на позиции в Луганской области
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) обратилась к представителю ОБСЕ с требованием провести внеочередное заседание группы из-за обстрелов в четверг.
"Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ… В связи с этим украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", - говорится в заявлении делегации, которое приводит Telegram ее пресс-службы.
Отмечается, что Киев готов к работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины. "Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эскалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины, ведь только при условии установившегося прекращения огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", - добавили в пресс-службе делегации.
В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, один силовик и двое гражданских ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт".
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Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
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Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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