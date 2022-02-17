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Глава Росприроднадзора назвала самый чистый регион России
Глава Росприроднадзора назвала самый чистый регион России - РИА Новости, 17.02.2022
Глава Росприроднадзора назвала самый чистый регион России
Самым чистым регионом России является Горный Алтай, в лидерах по загрязениюю - Красноярский край с Норильском, сообщила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T05:14
2022-02-17T05:14
2022-02-17T05:14
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самым чистым регионом России является Горный Алтай, в лидерах по загрязениюю - Красноярский край с Норильском, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Она добавила, что в таком случае в регионе останется одна проблема "по нашей части" - сохранение биоразнообразия и возможности давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования.Она назвала и три самых грязных региона страны, сославшись на статистику."При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там - 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны. В Череповце уровень выбросов в атмосферу 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по России). Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк - 278 тысяч тонн (1,6%)", - отметила она.
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россия, общество
Глава Росприроднадзора назвала самый чистый регион России
Глава Росприроднадзора Радионова назвала самым чистым регионом России Горный Алтай
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Самым чистым регионом России является Горный Алтай, в лидерах по загрязениюю - Красноярский край с Норильском, сообщила
глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда - Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион", - заявила Радионова в интервью газете РБК.
Она добавила, что в таком случае в регионе останется одна проблема "по нашей части" - сохранение биоразнообразия и возможности давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования.
Она назвала и три самых грязных региона страны, сославшись на статистику.
"При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там - 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны. В Череповце уровень выбросов в атмосферу 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по России). Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк - 278 тысяч тонн (1,6%)", - отметила она.