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Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу
Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить консервативный подход к бюджетному правилу. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:29
2022-02-17T18:44
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить консервативный подход к бюджетному правилу."Нам важно, конечно, сохранить консервативный подход к государственным финансам. Что я имею в виду - мы продолжим следовать бюджетному правилу, которое позволяет обеспечить сбалансированный рост государственных расходов", - сказал Путин в своем заключительном слове на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что бюджетное правило нужно исполнять системно, ритмично, на основе объективных оценок и ожидаемых доходов.По его словам, фактическое исполнение бюджета должно соответствовать заданным ориентирам, это сделает ситуацию более предсказуемой для Центрального банка.
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владимир путин, россия, экономика
18:29 17.02.2022 (обновлено: 18:44 17.02.2022)
 
Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу

Президент России Путин: надо сохранить консервативный подход к бюджетному правилу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить консервативный подход к бюджетному правилу.
"Нам важно, конечно, сохранить консервативный подход к государственным финансам. Что я имею в виду - мы продолжим следовать бюджетному правилу, которое позволяет обеспечить сбалансированный рост государственных расходов", - сказал Путин в своем заключительном слове на совещании по экономическим вопросам.
Он добавил, что бюджетное правило нужно исполнять системно, ритмично, на основе объективных оценок и ожидаемых доходов.
По его словам, фактическое исполнение бюджета должно соответствовать заданным ориентирам, это сделает ситуацию более предсказуемой для Центрального банка.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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