https://ria.ru/20220217/byudzhet-1773407125.html

Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу

Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу - РИА Новости, 17.02.2022

Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить консервативный подход к бюджетному правилу. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:29

2022-02-17T18:29

2022-02-17T18:44

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить консервативный подход к бюджетному правилу."Нам важно, конечно, сохранить консервативный подход к государственным финансам. Что я имею в виду - мы продолжим следовать бюджетному правилу, которое позволяет обеспечить сбалансированный рост государственных расходов", - сказал Путин в своем заключительном слове на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что бюджетное правило нужно исполнять системно, ритмично, на основе объективных оценок и ожидаемых доходов.По его словам, фактическое исполнение бюджета должно соответствовать заданным ориентирам, это сделает ситуацию более предсказуемой для Центрального банка.

https://ria.ru/20220217/putin-1773411567.html

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владимир путин, россия, экономика