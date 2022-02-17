https://ria.ru/20220217/biznes-1773315689.html
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:37
2022-02-17T13:37
2022-02-17T15:28
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин."Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными, не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом", - сказал Путин, выступая на коллегии МВД.
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экономика, россия, владимир путин
13:37 17.02.2022 (обновлено: 15:28 17.02.2022)
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин
Президент Путин: любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными