https://ria.ru/20220217/biznes-1773315689.html

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:37

2022-02-17T13:37

2022-02-17T15:28

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин."Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными, не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом", - сказал Путин, выступая на коллегии МВД.

https://ria.ru/20220217/indeksatsiya-1773316340.html

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экономика, россия, владимир путин