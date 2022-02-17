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Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:37
2022-02-17T15:28
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин."Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными, не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом", - сказал Путин, выступая на коллегии МВД.
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экономика, россия, владимир путин
13:37 17.02.2022 (обновлено: 15:28 17.02.2022)
 
Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил Путин

Президент Путин: любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент России Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин.
"Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными, не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом", - сказал Путин, выступая на коллегии МВД.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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