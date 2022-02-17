https://ria.ru/20220217/bezopasnost-1773383014.html

Москва готова проработать возможность взаимной с США проверки объектов в ЕС

Москва готова проработать возможность взаимной с США проверки объектов в ЕС - РИА Новости, 17.02.2022

Москва готова проработать возможность взаимной с США проверки объектов в ЕС

Москва готова "проработать" возможность взаимной с США проверки комплексов Aegis Ashore и ряда российских объектов в Европе, заявили в четверг в российском МИД. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:15

2022-02-17T17:15

2022-02-17T17:41

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва готова "проработать" возможность взаимной с США проверки комплексов Aegis Ashore и ряда российских объектов в Европе, заявили в четверг в российском МИД."Отфиксировали, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД",- говорится в переданном США тексте послания."Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам Aegis Ashore в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку",- отмечается в документе.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. В частности, в ней говорится о том, что российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих.

https://ria.ru/20220217/proekt-1773383132.html

https://ria.ru/20220217/mid-1773382088.html

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в мире, джон салливан, сша, москва, россия