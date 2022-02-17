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Предложения по безопасности надо рассматривать в комплексе, заявили в МИД
Предложения по безопасности надо рассматривать в комплексе, заявили в МИД - РИА Новости, 17.02.2022
Предложения по безопасности надо рассматривать в комплексе, заявили в МИД
Предложения РФ по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных составляющих, заявил МИД России в своём ответе США по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:03
2022-02-17T17:31
в мире
владимир путин
джон салливан
россия
москва
сша
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предложения РФ по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных составляющих, заявил МИД России в своём ответе США по гарантиям безопасности."Российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих", - говорится в сообщении МИД.В российском ведомстве обратили внимание американской стороны, что Россия в представленных документах по гарантиям безопасности предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике."Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу", - уточнили в российском ведомстве.Вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно от остальных тем гарантий безопасности, сообщил МИД РФ."В связи с этим хотели бы акцентировать внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности", - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220217/garantii-1773378754.html
https://ria.ru/20220217/voyska-1773379948.html
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в мире, владимир путин, джон салливан, россия, москва, сша, нато
17:03 17.02.2022 (обновлено: 17:31 17.02.2022)
 
Предложения по безопасности надо рассматривать в комплексе, заявили в МИД

МИД: предложения по гарантиям безопасности надо рассматривать в комплексе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предложения РФ по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных составляющих, заявил МИД России в своём ответе США по гарантиям безопасности.
"Российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих", - говорится в сообщении МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:03
США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД
В российском ведомстве обратили внимание американской стороны, что Россия в представленных документах по гарантиям безопасности предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике.
"Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу", - уточнили в российском ведомстве.
Вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно от остальных тем гарантий безопасности, сообщил МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:06
Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД
"В связи с этим хотели бы акцентировать внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности", - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:15
МИД дал оценку ответу США на проект по гарантиям безопасности
 
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