https://ria.ru/20220217/bezopasnost-1773378927.html

Предложения по безопасности надо рассматривать в комплексе, заявили в МИД

Предложения по безопасности надо рассматривать в комплексе, заявили в МИД - РИА Новости, 17.02.2022

Предложения по безопасности надо рассматривать в комплексе, заявили в МИД

Предложения РФ по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных составляющих, заявил МИД России в своём ответе США по... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:03

2022-02-17T17:03

2022-02-17T17:31

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предложения РФ по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных составляющих, заявил МИД России в своём ответе США по гарантиям безопасности."Российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих", - говорится в сообщении МИД.В российском ведомстве обратили внимание американской стороны, что Россия в представленных документах по гарантиям безопасности предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике."Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу", - уточнили в российском ведомстве.Вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно от остальных тем гарантий безопасности, сообщил МИД РФ."В связи с этим хотели бы акцентировать внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности", - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220217/garantii-1773378754.html

https://ria.ru/20220217/voyska-1773379948.html

https://ria.ru/20220217/proekt-1773383132.html

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в мире, владимир путин, джон салливан, россия, москва, сша, нато