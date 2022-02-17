https://ria.ru/20220217/bezopasnost-1773305206.html

Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров

Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022

Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров

Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:00

2022-02-17T13:00

2022-02-17T13:14

безопасность

луиджи ди майо

россия

мид италии

северный поток — 2

сергей лавров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда те же американцы говорят немцам и другим европейцам: "Нет, вы не знаете, что нужно для вашей энергетической безопасности. Поэтому мы вам скажем, надо или нельзя вводить "Северный поток — 2"… Когда говорят немцам "мы лучше знаем, что вам нужно зимой, летом и осенью". Также и нам говорят: "Зачем вы продвигаете свои инициативы, вашей безопасности никто и ничто не угрожает", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо."Давайте мы все-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность", - призвал российский министр.

https://ria.ru/20220216/peregovory-1773092821.html

россия

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безопасность, луиджи ди майо, россия, мид италии, северный поток — 2, сергей лавров