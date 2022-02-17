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Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022
Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:00
2022-02-17T13:14
безопасность
луиджи ди майо
россия
мид италии
северный поток — 2
сергей лавров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда те же американцы говорят немцам и другим европейцам: "Нет, вы не знаете, что нужно для вашей энергетической безопасности. Поэтому мы вам скажем, надо или нельзя вводить "Северный поток — 2"… Когда говорят немцам "мы лучше знаем, что вам нужно зимой, летом и осенью". Также и нам говорят: "Зачем вы продвигаете свои инициативы, вашей безопасности никто и ничто не угрожает", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо."Давайте мы все-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность", - призвал российский министр.
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безопасность, луиджи ди майо, россия, мид италии, северный поток — 2, сергей лавров
13:00 17.02.2022 (обновлено: 13:14 17.02.2022)
 
Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия сама будет решать, как обеспечивать свою безопасность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда те же американцы говорят немцам и другим европейцам: "Нет, вы не знаете, что нужно для вашей энергетической безопасности. Поэтому мы вам скажем, надо или нельзя вводить "Северный поток — 2"… Когда говорят немцам "мы лучше знаем, что вам нужно зимой, летом и осенью". Также и нам говорят: "Зачем вы продвигаете свои инициативы, вашей безопасности никто и ничто не угрожает", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Давайте мы все-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность", - призвал российский министр.
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БезопасностьЛуиджи Ди МайоРоссияМИД ИталииСеверный поток — 2Сергей Лавров
 
 
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