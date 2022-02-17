https://ria.ru/20220217/bezopasnost-1773305206.html
Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022
Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:00
2022-02-17T13:00
2022-02-17T13:14
безопасность
луиджи ди майо
россия
мид италии
северный поток — 2
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда те же американцы говорят немцам и другим европейцам: "Нет, вы не знаете, что нужно для вашей энергетической безопасности. Поэтому мы вам скажем, надо или нельзя вводить "Северный поток — 2"… Когда говорят немцам "мы лучше знаем, что вам нужно зимой, летом и осенью". Также и нам говорят: "Зачем вы продвигаете свои инициативы, вашей безопасности никто и ничто не угрожает", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо."Давайте мы все-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность", - призвал российский министр.
https://ria.ru/20220216/peregovory-1773092821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луиджи ди майо, россия, мид италии, северный поток — 2, сергей лавров
13:00 17.02.2022 (обновлено: 13:14 17.02.2022)
Россия сама решит, как ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия сама будет решать, как обеспечивать свою безопасность