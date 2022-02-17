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Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев

Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 17.02.2022

Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев

Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:46

2022-02-17T14:46

2022-02-17T14:46

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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET."Идут приготовления на случай волны беженцев с Украины. Приготовления идут на четырех уровнях в зависимости от развития ситуации. Если произойдет кризис, то волна может насчитывать даже около миллиона человек", - сказал Скуркевич.Он отметил, что польские власти готовятся к приему беженцев с Украины уже несколько недель. "В первую очередь пункты приема – обозначенные места, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, прием и позднее распределение этих лиц вглубь страны", - рассказал замминистра.Он добавил, что руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев из Украины. Также были задействованы ресурсы Агентства военного имущества.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/polsha-1773291098.html

https://ria.ru/20220216/krovotechenie-1773027445.html

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