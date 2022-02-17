Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/bezhentsy-1773334954.html
Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев
Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 17.02.2022
Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев
Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:46
2022-02-17T14:46
в мире
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_c05a50a58a81695508a66b9a676dbb23.jpg
ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET."Идут приготовления на случай волны беженцев с Украины. Приготовления идут на четырех уровнях в зависимости от развития ситуации. Если произойдет кризис, то волна может насчитывать даже около миллиона человек", - сказал Скуркевич.Он отметил, что польские власти готовятся к приему беженцев с Украины уже несколько недель. "В первую очередь пункты приема – обозначенные места, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, прием и позднее распределение этих лиц вглубь страны", - рассказал замминистра.Он добавил, что руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев из Украины. Также были задействованы ресурсы Агентства военного имущества.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/polsha-1773291098.html
https://ria.ru/20220216/krovotechenie-1773027445.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_7363e28c3e446b3c8ed633c15c1f3e1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
14:46 17.02.2022
 
Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев

Замминистра обороны Скуркевич: Польша готовится принять до миллиона украинских беженцев

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе
Польские военные на границе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.
"Идут приготовления на случай волны беженцев с Украины. Приготовления идут на четырех уровнях в зависимости от развития ситуации. Если произойдет кризис, то волна может насчитывать даже около миллиона человек", - сказал Скуркевич.
Он отметил, что польские власти готовятся к приему беженцев с Украины уже несколько недель. "В первую очередь пункты приема – обозначенные места, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, прием и позднее распределение этих лиц вглубь страны", - рассказал замминистра.
Он добавил, что руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев из Украины. Также были задействованы ресурсы Агентства военного имущества.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:08В мире
В Польше описали несколько сценариев "российского вторжения" на Украину
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 02:37
В Польше заявили, что Украина "истекает кровью"
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала