Польша приготовилась принять до миллиона украинских беженцев
Замминистра обороны Скуркевич: Польша готовится принять до миллиона украинских беженцев
Польские военные на границе
ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.
"Идут приготовления на случай волны беженцев с Украины. Приготовления идут на четырех уровнях в зависимости от развития ситуации. Если произойдет кризис, то волна может насчитывать даже около миллиона человек", - сказал Скуркевич.
Он отметил, что польские власти готовятся к приему беженцев с Украины уже несколько недель. "В первую очередь пункты приема – обозначенные места, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, прием и позднее распределение этих лиц вглубь страны", - рассказал замминистра.
Он добавил, что руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев из Украины. Также были задействованы ресурсы Агентства военного имущества.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
16 февраля, 02:37В Польше заявили, что Украина "истекает кровью"