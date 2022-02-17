https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773291361.html

Лукашенко рассказал о договоренности по завезенным для учений боеприпасам

Лукашенко рассказал о договоренности по завезенным для учений боеприпасам - РИА Новости, 17.02.2022

Лукашенко рассказал о договоренности по завезенным для учений боеприпасам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть договоренности с Россией оставить на территории республики после совместных учений "Союзная решимость... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:08

2022-02-17T12:08

2022-02-17T13:40

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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть договоренности с Россией оставить на территории республики после совместных учений "Союзная решимость – 2022" завезенные боеприпасы."Мы договорились... Если нам нужны боеприпасы какие-то, мы их оставим здесь", - сказал журналистам Лукашенко.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://ria.ru/20220217/tekhnika-1773291764.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия