12:08 17.02.2022 (обновлено: 13:40 17.02.2022)
Лукашенко рассказал о договоренности по завезенным для учений боеприпасам
Президент Лукашенко рассказал о договоренности оставить завезенные боеприпасы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области. Архивное фото
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть договоренности с Россией оставить на территории республики после совместных учений "Союзная решимость – 2022" завезенные боеприпасы.
"Мы договорились... Если нам нужны боеприпасы какие-то, мы их оставим здесь", - сказал журналистам Лукашенко.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.