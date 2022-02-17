https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773290140.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск окажет РФ любую поддержку - и военную, и экономическую. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:04
2022-02-17T12:04
2022-02-17T14:34
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841299_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_ec10c685a0a3d336b274e076563fe563.jpg
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск окажет РФ любую поддержку - и военную, и экономическую."Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если надо будет, экономическую. Последним куском хлеба поделимся. Точно так и со страдальцами в Донбассе. Точно так, если то в Чернигове, и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция, но вопрос ведь не в этом. Украина всегда об этом говорит - должен быть мир на Донбассе. Хорошо, давайте установим этот мир. Давайте делать в этом направлении шаги. Давайте не будем танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном, а будем смотреть на украинскую землю. Ведь война идет на территории Украины", - ответил Лукашенко на вопрос журналиста, готова ли Белоруссия оказать военную поддержку в случае, если Россия захочет прийти на помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.Он добавил, что говорил это всем президентам украинским. "И больше всего Порошенко и Зеленскому. Война у тебя, что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, надо наладить нормальную жизнь в Донбассе и Донецке. И Путин, я передавал Порошенко это, готов помочь в этом. Они этого не хотят, им, наверно, лучше, чтобы кто-то друг друга пугал, а еще больше воевал. Но это их проблемы", - заявил белорусский президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lukashenko-1773325170.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841299_491:0:2476:1489_1920x0_80_0_0_29214a86d770aef7b7ce30e2f5528f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия
12:04 17.02.2022 (обновлено: 14:34 17.02.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск окажет Москве любую поддержку