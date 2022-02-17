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Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск окажет РФ любую поддержку - и военную, и экономическую. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:04
2022-02-17T14:34
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск окажет РФ любую поддержку - и военную, и экономическую."Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если надо будет, экономическую. Последним куском хлеба поделимся. Точно так и со страдальцами в Донбассе. Точно так, если то в Чернигове, и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция, но вопрос ведь не в этом. Украина всегда об этом говорит - должен быть мир на Донбассе. Хорошо, давайте установим этот мир. Давайте делать в этом направлении шаги. Давайте не будем танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном, а будем смотреть на украинскую землю. Ведь война идет на территории Украины", - ответил Лукашенко на вопрос журналиста, готова ли Белоруссия оказать военную поддержку в случае, если Россия захочет прийти на помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.Он добавил, что говорил это всем президентам украинским. "И больше всего Порошенко и Зеленскому. Война у тебя, что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, надо наладить нормальную жизнь в Донбассе и Донецке. И Путин, я передавал Порошенко это, готов помочь в этом. Они этого не хотят, им, наверно, лучше, чтобы кто-то друг друга пугал, а еще больше воевал. Но это их проблемы", - заявил белорусский президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lukashenko-1773325170.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия
12:04 17.02.2022 (обновлено: 14:34 17.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск окажет Москве любую поддержку

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск окажет РФ любую поддержку - и военную, и экономическую.
"Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если надо будет, экономическую. Последним куском хлеба поделимся. Точно так и со страдальцами в Донбассе. Точно так, если то в Чернигове, и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция, но вопрос ведь не в этом. Украина всегда об этом говорит - должен быть мир на Донбассе. Хорошо, давайте установим этот мир. Давайте делать в этом направлении шаги. Давайте не будем танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном, а будем смотреть на украинскую землю. Ведь война идет на территории Украины", - ответил Лукашенко на вопрос журналиста, готова ли Белоруссия оказать военную поддержку в случае, если Россия захочет прийти на помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 14:04В мире
Лукашенко о возможном признании ДНР и ЛНР: мы договоримся с Путиным
Он добавил, что говорил это всем президентам украинским. "И больше всего Порошенко и Зеленскому. Война у тебя, что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, надо наладить нормальную жизнь в Донбассе и Донецке. И Путин, я передавал Порошенко это, готов помочь в этом. Они этого не хотят, им, наверно, лучше, чтобы кто-то друг друга пугал, а еще больше воевал. Но это их проблемы", - заявил белорусский президент.
 
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