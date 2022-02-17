https://ria.ru/20220217/banknoty-1773286362.html

Банк России разработал детскую игру о признаках подлинности банкнот

Банк России разработал детскую игру о признаках подлинности банкнот - РИА Новости, 17.02.2022

Банк России разработал детскую игру о признаках подлинности банкнот

Банк России разработал детскую игру о подлинности банкнот, которая научит распознавать фальшивки, сообщает регулятор. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:52

2022-02-17T11:52

2022-02-17T11:52

общество

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

дети

компьютерные игры

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Банк России разработал детскую игру о подлинности банкнот, которая научит распознавать фальшивки, сообщает регулятор."Игра "Космический детектив: тайна семи банкнот" рассчитана на детей с 7 лет. В ней нужно спасти город Финбург - столицу финансовых технологий и изобретений - от главного злодея - фальшивомонетчика", - говорится в сообщении.В ходе игры дети будут получать подсказки, которые укажут на какие именно защитные признаки стоит обращать внимание. Запомнить информацию поможет квест, а в мини-играх юные пользователи смогут сразу применить полученные знания на практике.Уточняется, что играть можно онлайн на сайте "Финансовая культура" или скачав игру на компьютер."Основы финансовой грамотности закладываются в детстве. Игра поможет детям научиться распознавать фальшивки. Она может быть также полезна родителям, уделяющим внимание финансовому воспитанию, и использоваться в качестве дополнительного материала в школе на уроках по финансовой грамотности в младших классах", - поясняет ЦБ.

https://ria.ru/20220212/kontrol-1772451673.html

https://ria.ru/20210419/igrushki-1728870999.html

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общество, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, дети, компьютерные игры