https://ria.ru/20220217/bank-1773374243.html

Альфа-Банк назван лучшим инвестбанком России по версии Global Finance

Альфа-Банк назван лучшим инвестбанком России по версии Global Finance - РИА Новости, 17.02.2022

Альфа-Банк назван лучшим инвестбанком России по версии Global Finance

Альфа-Банк признан лучшим инвестиционным банком России по версии международного финансового журнала Global Finance, сообщает банк. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:51

2022-02-17T16:51

2022-02-17T16:51

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Альфа-Банк признан лучшим инвестиционным банком России по версии международного финансового журнала Global Finance, сообщает банк.При составлении рейтинга эксперты оценивали такие критерии, как доля рынка, количество и объем сделок, инновации, качество клиентского обслуживания и рыночная репутация."Альфа-Банк стал прорывом 2021 года на инвестиционно-банковском рынке России. Мы заняли первое место в стране по объему и количеству дебютных размещений российских корпоративных облигаций, стали признанным игроком на рынке организации евробондов, вошли в тройку крупнейших инвестбанков по объему M&A сделок и по количеству IPO, опередив Citi, Morgan Stanley, Sberbank CIB и других конкурентов. Кроме того, мы поддерживали клиентов в их инициативах в области устойчивого развития. Так, Альфа-Банк единственным из российских банков выпустил целевую кредитную линию, привязанную к ESG-рейтингу", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.

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