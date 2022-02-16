https://ria.ru/20220216/zelenskiy-1773144911.html

Зеленский посетил учения "Метель-2022"

Зеленский посетил учения "Метель-2022" - РИА Новости, 16.02.2022

Зеленский посетил учения "Метель-2022"

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом учений вооруженных сил Украины "Метель-2022" в ходе визита в Ровенскую область, передает пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:53

2022-02-16T15:53

2022-02-16T16:09

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javelin (птрк)

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом учений вооруженных сил Украины "Метель-2022" в ходе визита в Ровенскую область, передает пресс-служба офиса главы государства.Командно-штабные учения "Метель-2022" будут длиться весь февраль по всей территории страны."Во время рабочей поездки в Ровенскую область президент Украины, верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022". Глава государства осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и так далее" - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что силы безопасности и обороны на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению. Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага при его выдвижении, развертывании и наступательных действиях."В учебном бою военные подразделения активно применяли, в частности, боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П Корсар" и предоставлены нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141. Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия при осуществлении маневра подразделений и проведении контратак для максимального огневого поражения условному противнику", - сообщили в офисе.Глава государства отметил высокий уровень подготовки военнослужащих при управлении подразделениями бригады, силами и средствами подразделений других составляющих сил безопасности и обороны при выполнении задач в определенной зоне. Зеленский поблагодарил участвующий в учениях личный состав за высокий уровень профессионализма, мастерства, умелые и слаженные действия, продемонстрированные во время выполнения учебно-боевых задач.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html

https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772966909.html

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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, javelin (птрк)