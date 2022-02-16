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Сельскохозяйственная выставка "ТатАгроЭкспо" пройдет 24-25 февраля в Казани

Сельскохозяйственная выставка "ТатАгроЭкспо" пройдет 24-25 февраля в Казани - РИА Новости, 16.02.2022

Сельскохозяйственная выставка "ТатАгроЭкспо" пройдет 24-25 февраля в Казани

С 24 по 25 февраля на территории "Казань Экспо" состоится IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК – "ТатАгроЭкспо". Организаторами... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:04

2022-02-16T12:04

2022-02-16T12:04

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МОСКВА, 16 фев - Пресс-служба АО "РАЦИН". С 24 по 25 февраля на территории "Казань Экспо" состоится IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК – "ТатАгроЭкспо". Организаторами выставки являются Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан и компания АО "РАЦИН".В течение двух дней 208 компаний из 33 регионов России продемонстрируют свою продукцию, технологии и решения для эффективного земледелия и животноводства на площади свыше 25 тысяч квадратных метров. Главная идея мероприятия заключается в объединении всех представителей АПК России для живого общения, обмена опытом и демонстрации достижений предприятий.Ключевое место в экспозиции выставки займёт сельскохозяйственная техника и оборудование для разных отраслей АПК с бесчисленным количеством новинок от таких отечественных и зарубежных брендов как Ростсельмаш, Кировец, John Deere, Case, New Holland, Lemken, Horsh, Belarus, Алмаз, Amazone, Kuhn, JCB, Туман, Dieci, Orthman, и многих других. В этом обширном разделе будут представлены почвообрабатывающая техника, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели минеральных и органических удобрений и другая техника для ухода за растениями, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также средства для транспортировки и хранения урожая от 70 компаний-производителей и поставщиков.Немало новых решений будет представлено и в других разделах выставки. Так, например, Группа компаний "Континентал" презентует собственную, не имеющую аналогов в России, разработку "Цифровая ферма", которая позволит аграриям управлять фермой фактически с экрана смартфона. Из актуальных трендов в области животноводства будут презентованы гидравлические станки для обработки копыт коров, матрасная система для крупнорогатого скота, приборы для искусственного осеменения. А на стенде компании Masterrind желающие смогут узнать подробности и заключить сделку о поставке нетелей голштинской породы из Германии.Лидеры рынка удобрений, средств защиты, семян и посадочного материала также предложат широкий ассортимент своей продукции с новинками. А в разделе малых форм хозяйствования и переработки сельхозпродукции можно будет приобрести лучшую продукцию Татарстана (мясная, молочная, масложировая, хлебобулочная).Отраслевые научно-образовательные заведения республики (КГАУ, КГАВМ, КГЭУ ТИПКА, КФУ и ККИ РУК) будут представлены отдельным единым блоком "Наука и образование", в котором они представят свои достижения и проекты. Здесь КГАУ презентует собственные образовательные программы с цифровой составляющей, что особенно актуально в Год цифровизации, и расскажет о своем уникальном проекте "Агробиотехнопарк".Научными разработками в актуальнейших областях биозащиты животных и повышения эффективности молочного животноводства путем селекции, геномных технологий здоровьесбережения поделится КГАВМ. Помимо прочего, вузами будут презентованы технологии переработки отходов на фермах, разработки в области формирования рыбных ресурсов и возможностей повышения за счет этого качества питания населения. Также можно будет вживую ознакомиться с рабочими макетами и оборудованием этих проектов: аквариумом с клариевым сомом, выращенным в малых установках замкнутого водообеспечения, макетами установок переработки сельхоз отходов и производства белка из насекомых, биопрепаратами, инструментами для определения почвенной активности и многим другим.Традиционно выставку будет сопровождать обширная деловая программа, которая охватит все основные направления АПК. Всего состоится более 20 секций, круглых столов, лекций, на которых будут затронуты основные для агропромышленного комплекса Татарстана и России темы, в том числе перспективы экспорта продукции, цифровизация АПК, энергоресурсосбережение, научные исследования и разработки, кадровые вопросы и другие. Уникальный лекторий по профориентированию и подбору персонала для будущих специалистов аграрной отрасли проведет основатель сервиса Fanancy и рекрутингового агентства Pruffi Алена Владимирская.В этот раз деловые мероприятия будут отличаться не только разнообразием важных тем, но и форматами. Так, впервые на выставке часть семинаров пройдет в одном из выставочных залов экспоцентра. В этом блоке состоится немало практически важных мероприятий. Например, о технологии бинарных посевов в системе ноу-тилл расскажет член Совета сберегающего земледелия МСХ РФ Николай Зеленский. Генеральный спонсор выставки – комплекс химической промышленности АО "Аммоний" – презентует агроконсалтинговый сервис, который позволит совершенствовать процессы в сфере точного земледелия. О проблемах минерального питания сельскохозяйственных культур в Татарстане расскажет агроном компании "ФосАгро". Также в данной зоне впервые состоится уникальный формат Science Slam, где молодые ученые и студенты аграрных вузов расскажут о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях. Все мероприятия будут транслироваться в режиме онлайн на сайте выставке.Центральным событием деловой программы станет расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в котором примут участие руководители министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Республики Татарстан.Выставка "ТатАгроЭкспо" станет площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств и ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнёрами и презентации новых проектов.Посещение выставки возможно по предварительной регистрации на сайте.На мероприятии будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования: измерение температуры, использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Вход на выставку будет осуществляться при наличии QR-кода, подтверждающего статус "вакцинирован", "переболел" или "отрицательный ПЦР-тест".Возрастная категория 0+.Аккредитация СМИ до 20.02.2022 на сайте.PR-менеджер Рената Исмагилова, +7 (904) 673-6087, +8 (843) 221-7596, Email.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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