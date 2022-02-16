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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/vaktsinatsiya-1773158855.html
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.02.2022
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:33
2022-02-16T16:58
распространение коронавируса
общество
омикрон-штамм коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Мы видим, приверженность (к вакцинации подростов) возрастает. Переносится вакцина хорошо", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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общество, омикрон-штамм коронавируса, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:33 16.02.2022 (обновлено: 16:58 16.02.2022)
 
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко заявил, что подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра проводит вакцинацию подростка вакциной "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра проводит вакцинацию подростка вакциной Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра проводит вакцинацию подростка вакциной "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Мы видим, приверженность (к вакцинации подростов) возрастает. Переносится вакцина хорошо", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 06:41Распространение коронавируса
Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19
 
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