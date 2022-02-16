https://ria.ru/20220216/vaktsinatsiya-1773158855.html

Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко

Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.02.2022

Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко

Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:33

2022-02-16T16:33

2022-02-16T16:58

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Мы видим, приверженность (к вакцинации подростов) возрастает. Переносится вакцина хорошо", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1770992305.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, омикрон-штамм коронавируса, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии