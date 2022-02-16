https://ria.ru/20220216/vaktsinatsiya-1773158855.html
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.02.2022
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:33
2022-02-16T16:33
2022-02-16T16:58
распространение коронавируса
общество
омикрон-штамм коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770474923_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_d5ffb178330686499fe7a47f66f119b5.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Мы видим, приверженность (к вакцинации подростов) возрастает. Переносится вакцина хорошо", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1770992305.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770474923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1302c11fac89500cfbab2e467a3b4619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омикрон-штамм коронавируса, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:33 16.02.2022 (обновлено: 16:58 16.02.2022)
Подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко заявил, что подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса