https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773219605.html

Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса

Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса - РИА Новости, 16.02.2022

Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса

Вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, даст защиту от нескольких вариантов вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T21:03

2022-02-16T21:03

2022-02-16T22:29

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александр гинцбург

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, даст защиту от нескольких вариантов вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он рассказал, что вакцина будет двухкомпонентной, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.Новый препарат от SARS-CoV-2 не содержит живого вируса, пояснил академик.Ранее Минздрав разрешил центру начать клинические исследования препарата. Как следует из реестра разрешенных клинических исследований, в испытаниях примут участие 600 человек.По словам Гинцбурга, первая-вторая фазы должны пройти за 3-3,5 месяца — дальше все зависит от эффективности."Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", — заключил он.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург