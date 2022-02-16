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Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса
Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса - РИА Новости, 16.02.2022
Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса
Вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, даст защиту от нескольких вариантов вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:03
2022-02-16T21:03
2022-02-16T22:29
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, даст защиту от нескольких вариантов вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он рассказал, что вакцина будет двухкомпонентной, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.Новый препарат от SARS-CoV-2 не содержит живого вируса, пояснил академик.Ранее Минздрав разрешил центру начать клинические исследования препарата. Как следует из реестра разрешенных клинических исследований, в испытаниях примут участие 600 человек.По словам Гинцбурга, первая-вторая фазы должны пройти за 3-3,5 месяца — дальше все зависит от эффективности."Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", — заключил он.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург
21:03 16.02.2022 (обновлено: 22:29 16.02.2022)
Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса
Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: новая вакцина будет защищать от нескольких вариантов вируса
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, даст защиту от нескольких вариантов вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты S-белка, в том числе "дельту" и "омикрон", — отметил Гинцбург.
Он рассказал, что вакцина будет двухкомпонентной, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.
Новый препарат от SARS-CoV-2 не содержит живого вируса, пояснил академик.
"Генетического материала в вакцине не будет", — указал глава центра.
Ранее Минздрав разрешил центру начать клинические исследования препарата. Как следует из реестра разрешенных клинических исследований, в испытаниях примут участие 600 человек.
По словам Гинцбурга, первая-вторая фазы должны пройти за 3-3,5 месяца — дальше все зависит от эффективности.
"Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", — заключил он.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.