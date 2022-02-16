https://ria.ru/20220216/ukraina-1773122537.html

Посол России в Анкаре рассказал о ситуации на Украине

Посол России в Анкаре рассказал о ситуации на Украине - РИА Новости, 16.02.2022

Посол России в Анкаре рассказал о ситуации на Украине

Фигурировавшие в СМИ даты "российских вторжений" на Украину проходят одна за другой, при этом страну накачивают современным вооружением, в том числе... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:27

2022-02-16T14:27

2022-02-16T14:27

в мире

турция

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украина

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АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Фигурировавшие в СМИ даты "российских вторжений" на Украину проходят одна за другой, при этом страну накачивают современным вооружением, в том числе наступательным, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны."По этому поводу истерия, я не преувеличиваю. Граждан эвакуируют, консульства закрывают, переселяют. Говорится о том, что Россия почти неизбежно вторгнется на Украину, и даже называются возможные даты вторжения. Кстати, одна из этих дат была вчера, другая - сегодня. Третья - завтра. Что случилось, было ли вторжение? При этом на Украину закачивается современное вооружение, в том числе и наступательное. Иностранных инструкторов посылают для обучения украинской армии", - сказал Ерхов в интервью телеканалу TRT Haber.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220216/budilnik-1773020626.html

турция

россия

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в мире, турция, россия, украина, алексей ерхов, нато, ситуация в днр и лнр