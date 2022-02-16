Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/ukraina-1773122537.html
Посол России в Анкаре рассказал о ситуации на Украине
Посол России в Анкаре рассказал о ситуации на Украине - РИА Новости, 16.02.2022
Посол России в Анкаре рассказал о ситуации на Украине
Фигурировавшие в СМИ даты "российских вторжений" на Украину проходят одна за другой, при этом страну накачивают современным вооружением, в том числе... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:27
2022-02-16T14:27
в мире
турция
россия
украина
алексей ерхов
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569012514_0:128:2947:1786_1920x0_80_0_0_a653bcc41763a8525a70697991857a3d.jpg
АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Фигурировавшие в СМИ даты "российских вторжений" на Украину проходят одна за другой, при этом страну накачивают современным вооружением, в том числе наступательным, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны."По этому поводу истерия, я не преувеличиваю. Граждан эвакуируют, консульства закрывают, переселяют. Говорится о том, что Россия почти неизбежно вторгнется на Украину, и даже называются возможные даты вторжения. Кстати, одна из этих дат была вчера, другая - сегодня. Третья - завтра. Что случилось, было ли вторжение? При этом на Украину закачивается современное вооружение, в том числе и наступательное. Иностранных инструкторов посылают для обучения украинской армии", - сказал Ерхов в интервью телеканалу TRT Haber.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
https://ria.ru/20220216/budilnik-1773020626.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569012514_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_754dba683f0cc62736599b54130fd69d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, украина, алексей ерхов, нато, ситуация в днр и лнр
14:27 16.02.2022
 
Посол России в Анкаре рассказал о ситуации на Украине

Посол России в Турции Ерхов: даты "вторжений" проходят, а Украину накачивают оружием

© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Фигурировавшие в СМИ даты "российских вторжений" на Украину проходят одна за другой, при этом страну накачивают современным вооружением, в том числе наступательным, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
"По этому поводу истерия, я не преувеличиваю. Граждан эвакуируют, консульства закрывают, переселяют. Говорится о том, что Россия почти неизбежно вторгнется на Украину, и даже называются возможные даты вторжения. Кстати, одна из этих дат была вчера, другая - сегодня. Третья - завтра. Что случилось, было ли вторжение? При этом на Украину закачивается современное вооружение, в том числе и наступательное. Иностранных инструкторов посылают для обучения украинской армии", - сказал Ерхов в интервью телеканалу TRT Haber.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
00:08
Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"
 
В миреТурцияРоссияУкраинаАлексей ЕрховНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала