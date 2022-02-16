https://ria.ru/20220216/trailer-1772978011.html

В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты

В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты - РИА Новости, 16.02.2022

В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты

В Сети появился трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T07:04

2022-02-16T07:04

2022-02-16T07:04

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра", сообщает Screen Rant.Это сиквел ленты 2019 года, которая в свою очередь был продолжением популярного телевизионного сериала. Полнометражный проект собрал 194,6 миллионов долларов в мировом прокате и доказал, что история аристократов Кроули хороша и на большом экране.События сериала разворачиваются с 1912 по 1926 год, действие в первом полном метре происходит в 1927 году, а во втором — в 1930-е.Судя по трейлеру, у вдовствующей графини (Мэгги Смит) появится вилла во Франции, которую ей оставил старый знакомый, а в Аббатство приедет съемочная группа — фамильный дом главных героев станет декорациями для кино.К своим ролям в "Аббатстве Даунтон: Новая эра" вернулись Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имельда Стонтон и другие. Хью Дэнси, Лора Хэддок, Доминик Уэст, Натали Бай пополнили актерский состав проекта.Премьера фильма была запланирована на декабрь 2021 год, но ее перенесли на конец апреля или начало мая 2022.

https://ria.ru/20220124/reviews-1769222460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы