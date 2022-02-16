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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220216/trailer-1772978011.html
В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты
В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты - РИА Новости, 16.02.2022
В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты
В Сети появился трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T07:04
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новости культуры
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра", сообщает Screen Rant.Это сиквел ленты 2019 года, которая в свою очередь был продолжением популярного телевизионного сериала. Полнометражный проект собрал 194,6 миллионов долларов в мировом прокате и доказал, что история аристократов Кроули хороша и на большом экране.События сериала разворачиваются с 1912 по 1926 год, действие в первом полном метре происходит в 1927 году, а во втором — в 1930-е.Судя по трейлеру, у вдовствующей графини (Мэгги Смит) появится вилла во Франции, которую ей оставил старый знакомый, а в Аббатство приедет съемочная группа — фамильный дом главных героев станет декорациями для кино.К своим ролям в "Аббатстве Даунтон: Новая эра" вернулись Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имельда Стонтон и другие. Хью Дэнси, Лора Хэддок, Доминик Уэст, Натали Бай пополнили актерский состав проекта.Премьера фильма была запланирована на декабрь 2021 год, но ее перенесли на конец апреля или начало мая 2022.
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новости культуры, кино и сериалы
07:04 16.02.2022
 
В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты

В Сети появился новый трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра", сообщает Screen Rant.
Это сиквел ленты 2019 года, которая в свою очередь был продолжением популярного телевизионного сериала. Полнометражный проект собрал 194,6 миллионов долларов в мировом прокате и доказал, что история аристократов Кроули хороша и на большом экране.
События сериала разворачиваются с 1912 по 1926 год, действие в первом полном метре происходит в 1927 году, а во втором — в 1930-е.
Судя по трейлеру, у вдовствующей графини (Мэгги Смит) появится вилла во Франции, которую ей оставил старый знакомый, а в Аббатство приедет съемочная группа — фамильный дом главных героев станет декорациями для кино.
К своим ролям в "Аббатстве Даунтон: Новая эра" вернулись Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имельда Стонтон и другие. Хью Дэнси, Лора Хэддок, Доминик Уэст, Натали Бай пополнили актерский состав проекта.
Премьера фильма была запланирована на декабрь 2021 год, но ее перенесли на конец апреля или начало мая 2022.
Кадр из сериала Позолоченный век
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