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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/testirovanie-1773177123.html
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19
О необходимости поддержания высокого уровня тестирований на коронавирус в РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:23
2022-02-16T17:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. О необходимости поддержания высокого уровня тестирований на коронавирус в РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Необходимо поддерживать высокий уровень тестирования против ковида. Вести контроль за организацией медицинских мероприятий и за режимом в медицинских организациях в условиях возрастающей нагрузки. Конечно, все противоэпидемические мероприятия нужно соблюдать и контролировать их исполнение", - сказала Попова.
РИА Новости
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
17:23 16.02.2022
 
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19

Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на коронавирус

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. О необходимости поддержания высокого уровня тестирований на коронавирус в РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Необходимо поддерживать высокий уровень тестирования против ковида. Вести контроль за организацией медицинских мероприятий и за режимом в медицинских организациях в условиях возрастающей нагрузки. Конечно, все противоэпидемические мероприятия нужно соблюдать и контролировать их исполнение", - сказала Попова.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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