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Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19
О необходимости поддержания высокого уровня тестирований на коронавирус в РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:23
2022-02-16T17:23
2022-02-16T17:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. О необходимости поддержания высокого уровня тестирований на коронавирус в РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Необходимо поддерживать высокий уровень тестирования против ковида. Вести контроль за организацией медицинских мероприятий и за режимом в медицинских организациях в условиях возрастающей нагрузки. Конечно, все противоэпидемические мероприятия нужно соблюдать и контролировать их исполнение", - сказала Попова.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19
Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на коронавирус