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Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19

Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Попова призвала поддерживать высокий уровень тестирований на COVID-19

О необходимости поддержания высокого уровня тестирований на коронавирус в РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:23

2022-02-16T17:23

2022-02-16T17:23

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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коронавирусы

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. О необходимости поддержания высокого уровня тестирований на коронавирус в РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Необходимо поддерживать высокий уровень тестирования против ковида. Вести контроль за организацией медицинских мероприятий и за режимом в медицинских организациях в условиях возрастающей нагрузки. Конечно, все противоэпидемические мероприятия нужно соблюдать и контролировать их исполнение", - сказала Попова.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы