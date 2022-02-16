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Ленинградская область
https://ria.ru/20220216/sotszaschita-1773090115.html
Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту
Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту - РИА Новости, 16.02.2022
Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту
Власти Ленинградской области за пять лет почти вдвое увеличили бюджет на социальную защиту населения, а минувший 2021 год стал годом роста — общий бюджет этой... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:31
2022-02-16T12:31
ленинградская область
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области за пять лет почти вдвое увеличили бюджет на социальную защиту населения, а минувший 2021 год стал годом роста — общий бюджет этой сферы составил более 22,5 миллиарда рублей, сообщила председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.По ее словам, больше всего средств выделяется на материальное обеспечение пособий, выплат и компенсаций ― около 17 миллиарда рублей по итогам 2021 года. Также за двенадцать месяцев в Ленинградской области впервые финансирование социального контракта осуществлялась за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем средств составил 237,5 миллиона рублей, за год были заключены 2343 социальных контрактов, из них наибольшую долю ― 42,5% составила поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности.Глава комитета также перечислила другие достижения 2021 года: концептуальные изменения в Социальном кодексе, синхронизацию мер с Санкт-Петербургом, развитие линейки мер соцподдержки, реализацию нацпроекта "Демография", рост объема негосударственных организаций соцуслуг, укрепление материально-технической базы учреждений соцобслуживания.
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ленинградская область, санкт-петербург
12:31 16.02.2022
 

Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области за пять лет почти вдвое увеличили бюджет на социальную защиту населения, а минувший 2021 год стал годом роста — общий бюджет этой сферы составил более 22,5 миллиарда рублей, сообщила председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
По ее словам, больше всего средств выделяется на материальное обеспечение пособий, выплат и компенсаций ― около 17 миллиарда рублей по итогам 2021 года. Также за двенадцать месяцев в Ленинградской области впервые финансирование социального контракта осуществлялась за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем средств составил 237,5 миллиона рублей, за год были заключены 2343 социальных контрактов, из них наибольшую долю ― 42,5% составила поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности.
"Такие результаты стали возможны благодаря личному участию директоров и специалистов филиалов центра социальной защиты населения в проактивном выявлении потенциальных претендентов на заключение соцконтрактов", ― сказала Толмачева.
Глава комитета также перечислила другие достижения 2021 года: концептуальные изменения в Социальном кодексе, синхронизацию мер с Санкт-Петербургом, развитие линейки мер соцподдержки, реализацию нацпроекта "Демография", рост объема негосударственных организаций соцуслуг, укрепление материально-технической базы учреждений соцобслуживания.
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14 сентября 2021, 16:13Ленинградская область
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