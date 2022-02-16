https://ria.ru/20220216/sotszaschita-1773090115.html

Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту

Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту - РИА Новости, 16.02.2022

Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту

Власти Ленинградской области за пять лет почти вдвое увеличили бюджет на социальную защиту населения, а минувший 2021 год стал годом роста — общий бюджет этой... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:31

2022-02-16T12:31

2022-02-16T12:31

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области за пять лет почти вдвое увеличили бюджет на социальную защиту населения, а минувший 2021 год стал годом роста — общий бюджет этой сферы составил более 22,5 миллиарда рублей, сообщила председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.По ее словам, больше всего средств выделяется на материальное обеспечение пособий, выплат и компенсаций ― около 17 миллиарда рублей по итогам 2021 года. Также за двенадцать месяцев в Ленинградской области впервые финансирование социального контракта осуществлялась за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем средств составил 237,5 миллиона рублей, за год были заключены 2343 социальных контрактов, из них наибольшую долю ― 42,5% составила поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности.Глава комитета также перечислила другие достижения 2021 года: концептуальные изменения в Социальном кодексе, синхронизацию мер с Санкт-Петербургом, развитие линейки мер соцподдержки, реализацию нацпроекта "Демография", рост объема негосударственных организаций соцуслуг, укрепление материально-технической базы учреждений соцобслуживания.

https://ria.ru/20210914/lenoblast-1750035768.html

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