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В Кремле назвали заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми

В Кремле назвали заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми - РИА Новости, 16.02.2022

В Кремле назвали заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают противоречивыми заявления из Киева по минским соглашениям, с одной стороны звучат... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:34

2022-02-16T12:34

2022-02-16T12:49

минские соглашения

в мире

дмитрий песков

россия

украина

киев

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают противоречивыми заявления из Киева по минским соглашениям, с одной стороны звучат заявления о приверженности договоренностям, с другой стороны выступают против их реализации."Мнения весьма противоречивые. Представители украинского руководства делают опять же противоречивые заявления. С одной стороны в Киеве звучат заявления о приверженности минским договоренностям, с другой стороны звучат заявления, что реализация минских договоренностей будет означать крах Украины", - сказал Песков журналистам в среду."С третьей стороны в Киеве звучат заявления о том, что на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности. Поэтому, к сожалению, выводы очень и очень противоречивые", - подытожил он.

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минские соглашения, в мире, дмитрий песков, россия, украина, киев