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В Кремле назвали заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми
В Кремле назвали заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми - РИА Новости, 16.02.2022
В Кремле назвали заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают противоречивыми заявления из Киева по минским соглашениям, с одной стороны звучат... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:34
2022-02-16T12:34
2022-02-16T12:49
минские соглашения
в мире
дмитрий песков
россия
украина
киев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают противоречивыми заявления из Киева по минским соглашениям, с одной стороны звучат заявления о приверженности договоренностям, с другой стороны выступают против их реализации."Мнения весьма противоречивые. Представители украинского руководства делают опять же противоречивые заявления. С одной стороны в Киеве звучат заявления о приверженности минским договоренностям, с другой стороны звучат заявления, что реализация минских договоренностей будет означать крах Украины", - сказал Песков журналистам в среду."С третьей стороны в Киеве звучат заявления о том, что на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности. Поэтому, к сожалению, выводы очень и очень противоречивые", - подытожил он.
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минские соглашения, в мире, дмитрий песков, россия, украина, киев
12:34 16.02.2022 (обновлено: 12:49 16.02.2022)
В Кремле назвали заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми
Пресс-секретарь Песков назвал заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми