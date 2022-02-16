https://ria.ru/20220216/shkola-1773041497.html

В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами

В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами - РИА Новости, 16.02.2022

В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами

Учеников и персонал школы в Красноярске эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД в среду. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:47

2022-02-16T08:47

2022-02-16T08:47

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Учеников и персонал школы в Красноярске эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД в среду."В дежурную часть отдела полиции <…> обратилась директор школы с сообщением о том, что в коридоре на втором этаже обнаружен подозрительный предмет. Учащиеся и персонал были эвакуированы. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и взрыво-технической группы. По результатам всех мероприятий опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что подозрительный предмет – это пластиковая бутылка с пакетом и обрывками проводов. При просмотре камер наблюдения было установлено – предмет оставили ученики 2008 и 2007 годов рождения. Они не состоят на учете в органах внутренних дел.

https://ria.ru/20220211/minirovanie-1772250979.html

красноярск

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происшествия, красноярск