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В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами
В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами - РИА Новости, 16.02.2022
В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами
Учеников и персонал школы в Красноярске эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД в среду. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:47
2022-02-16T08:47
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Учеников и персонал школы в Красноярске эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД в среду."В дежурную часть отдела полиции &lt;…&gt; обратилась директор школы с сообщением о том, что в коридоре на втором этаже обнаружен подозрительный предмет. Учащиеся и персонал были эвакуированы. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и взрыво-технической группы. По результатам всех мероприятий опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что подозрительный предмет – это пластиковая бутылка с пакетом и обрывками проводов. При просмотре камер наблюдения было установлено – предмет оставили ученики 2008 и 2007 годов рождения. Они не состоят на учете в органах внутренних дел.
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происшествия, красноярск
08:47 16.02.2022
 
В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами

В Красноярске школу эвакуировали из-за оставленной учениками бутылки с проводами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Учеников и персонал школы в Красноярске эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД в среду.
"В дежурную часть отдела полиции <…> обратилась директор школы с сообщением о том, что в коридоре на втором этаже обнаружен подозрительный предмет. Учащиеся и персонал были эвакуированы. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и взрыво-технической группы. По результатам всех мероприятий опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что подозрительный предмет – это пластиковая бутылка с пакетом и обрывками проводов. При просмотре камер наблюдения было установлено – предмет оставили ученики 2008 и 2007 годов рождения. Они не состоят на учете в органах внутренних дел.
Сапер - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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