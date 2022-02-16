https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773031079.html

Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева

Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева - РИА Новости, 16.02.2022

Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева

Россия не собирается переносить свое посольство на Украине из Киева, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T06:02

2022-02-16T06:02

2022-02-16T09:03

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не собирается переносить свое посольство на Украине из Киева, сообщил источник РИА Новости.Ранее некоторые западные страны решили полностью или частично эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне заявлений об угрозе эскалации на Украине. В частности, на такой шаг пошли Великобритания и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773026278.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, россия, украина