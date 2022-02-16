06:02 16.02.2022 (обновлено: 09:03 16.02.2022)
Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева
Источник: Россия не планирует временно переносить свое посольство на Украине из Киева
Здание посольства России в Киеве
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не собирается переносить свое посольство на Украине из Киева, сообщил источник РИА Новости.
"Нет, наши загранучреждения продолжают работать", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что "таких планов нет".
Ранее некоторые западные страны решили полностью или частично эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне заявлений об угрозе эскалации на Украине. В частности, на такой шаг пошли Великобритания и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается".
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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