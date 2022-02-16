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Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева
Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева - РИА Новости, 16.02.2022
Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева
Россия не собирается переносить свое посольство на Украине из Киева, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T06:02
2022-02-16T09:03
в мире
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украина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не собирается переносить свое посольство на Украине из Киева, сообщил источник РИА Новости.Ранее некоторые западные страны решили полностью или частично эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне заявлений об угрозе эскалации на Украине. В частности, на такой шаг пошли Великобритания и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773026278.html
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в мире, россия, украина
06:02 16.02.2022 (обновлено: 09:03 16.02.2022)
 
Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева

Источник: Россия не планирует временно переносить свое посольство на Украине из Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Киеве
Здание посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства России в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не собирается переносить свое посольство на Украине из Киева, сообщил источник РИА Новости.
"Нет, наши загранучреждения продолжают работать", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что "таких планов нет".
Ранее некоторые западные страны решили полностью или частично эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне заявлений об угрозе эскалации на Украине. В частности, на такой шаг пошли Великобритания и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
02:10
В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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США тащат Украину на войну
 
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