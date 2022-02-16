https://ria.ru/20220216/posol-1773034151.html

Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла

Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла - РИА Новости, 16.02.2022

Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла

Новый премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что готов принять российского посла в стране. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T07:08

2022-02-16T07:08

2022-02-16T07:08

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БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что готов принять российского посла в стране.Президент Центральноафриканской Республики Фостен Акранж Туадера назначил нового главу правительства страны 7 февраля, а 9 февраля новый премьер вступил в должность.В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Центральноафриканской Республике Александра Бикантова, освободив от должности Владимира Титоренко.Вступивший в должность посла Бикантов ранее заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает на расширение сотрудничества с ЦАР по различным направлениям деятельности. По его словам, в ходе визита в Россию в декабре 2021 года председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи провёл ряд полезных встреч с российскими официальными лицами и выступил за дальнейшее активное развитие взаимодействия между странами в различных секторах экономики, образовании, культуре и других сферах.

https://ria.ru/20220207/ekonomika-1771415390.html

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