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Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла
Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла - РИА Новости, 16.02.2022
Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла
Новый премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что готов принять российского посла в стране. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T07:08
2022-02-16T07:08
цар
россия
в мире
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БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что готов принять российского посла в стране.Президент Центральноафриканской Республики Фостен Акранж Туадера назначил нового главу правительства страны 7 февраля, а 9 февраля новый премьер вступил в должность.В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Центральноафриканской Республике Александра Бикантова, освободив от должности Владимира Титоренко.Вступивший в должность посла Бикантов ранее заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает на расширение сотрудничества с ЦАР по различным направлениям деятельности. По его словам, в ходе визита в Россию в декабре 2021 года председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи провёл ряд полезных встреч с российскими официальными лицами и выступил за дальнейшее активное развитие взаимодействия между странами в различных секторах экономики, образовании, культуре и других сферах.
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цар, россия, в мире
07:08 16.02.2022
 
Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла

Новый премьер ЦАР Молуа заявил о готовности принять российского посла Бикантова

© AFP 2022 / BARBARA DEBOUTФлаг ЦАР
Флаг ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / BARBARA DEBOUT
Флаг ЦАР
Читать ria.ru в
БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что готов принять российского посла в стране.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Акранж Туадера назначил нового главу правительства страны 7 февраля, а 9 февраля новый премьер вступил в должность.
"Я веду переговоры с партнерами. Всеми партнерами без исключения: Китаем, Францией, США. Кроме того, мы находимся на собрании "Совместного руководящего комитета" со всеми партнерами. Если российский посол там, я приму его", - заявил Молуа в одном из первых интервью в новой должности.
В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Центральноафриканской Республике Александра Бикантова, освободив от должности Владимира Титоренко.
Вступивший в должность посла Бикантов ранее заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает на расширение сотрудничества с ЦАР по различным направлениям деятельности. По его словам, в ходе визита в Россию в декабре 2021 года председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи провёл ряд полезных встреч с российскими официальными лицами и выступил за дальнейшее активное развитие взаимодействия между странами в различных секторах экономики, образовании, культуре и других сферах.
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 10:11
В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР
 
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