https://ria.ru/20220216/poritsanie-1773064299.html

Депутату, призвавшему "ставить к стенке" зоозащитников, вынесли порицание

Депутату, призвавшему "ставить к стенке" зоозащитников, вынесли порицание - РИА Новости, 16.02.2022

Депутату, призвавшему "ставить к стенке" зоозащитников, вынесли порицание

Законодательное собрание Забайкальского края на пленарном заседании вынесло порицание депутату Александру Михайлову, который предложил вместе с собаками... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:05

2022-02-16T11:05

2022-02-16T13:04

общество

юрий конев

валентина матвиенко

россия

генеральная прокуратура рф

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ЧИТА, 16 фев — РИА Новости. Законодательное собрание Забайкальского края на пленарном заседании вынесло порицание депутату Александру Михайлову, который предложил вместе с собаками "ставить к стенке" зоозащитников.Ранее стая этих животных растерзала семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Депутат Михайлов, комментируя эти события в СМИ, предложил расстреливать собак, а с ними "ставить к стенке" зоозащитников. После он объяснил свои слова тем, что "погорячился из-за эмоций"."В связи с поступлением многочисленных обращений граждан с требованием дать оценку по публичным высказываниям депутата Михайлова в отношении зоозащитников на предмет их соответствия нравственным нормам, 28 января состоялось заседание комиссии по регламенту и вопросам депутатской этики. Комиссия пришла к выводу, что высказывания Михайлова противоречат моральным принципам милосердия, толерантности и уважения к другим людям. Законодательному собранию предложено вынести порицание с занесением в протокол", — отметил председатель Заксобрания Юрий Кон.Кон уточнил, что также с письменным обращением выступил прокурор Забайкалья Максим Ершов, который попросил дать оценку высказываниям депутата. Он отметил, что обращения продолжают поступать с территории всей России.За вынесение порицания Михайлову выступили 26 депутатов, четверо — против, один воздержался и четверо не голосовали.Депутаты на заседании также решали вопрос о его досрочном исключении из состава комиссии по депутатской этике. За проголосовали 17 депутатов, против — столько же, состав комиссии остался без изменений.За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генеральной прокуратуре сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.

https://ria.ru/20220125/zoozaschitniki-1769503926.html

https://ria.ru/20220214/gosduma-1772641769.html

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общество, юрий конев, валентина матвиенко, россия, генеральная прокуратура рф